Åland ville stänga krogarna – men sex minuters försening satte stopp för nya restriktioner

Ålands lantråd Veronica Thörnroos är irriterad över att regeringen inte satt restriktioner på åländska restauranger och krogar. Minister Thomas Blomqvist konstaterar att utlåtandet från Åland kom in för sent trots att man fått mera tid än vanligt. – Skulle det ha kommit tidigare hade vi haft beredskap, säger Blomqvist.

Under en dryg vecka har Åland gått från att vara bland de minst drabbade till de mest drabbade av coronaviruset i Europa, om man jämför incidenstal. Under torsdagen konstaterades sammanlagt 101 fall och under nyårsafton var siffran 80.

Smittspårningen är pressad och oron för att smittan ska ta sig in på äldreboenden växer.

För att hindra smittspridningen bad landskapsregeringen regeringen i Helsingfors bestämma att de åländska krogarna ska sluta servera alkohol klockan 20 och stänga klockan 21 från och med den 1 januari. Så blir det ändå inte.

Anledningen är att regeringen inte hann behandla frågan då Ålands utlåtande kom in sex minuter efter att tidsfristen löpt ut.

Thomas Blomqvist (SFP), minister med ansvar för nordiskt samarbete och jämställdhet, hade undantagsvis ärendet formellt på sitt bord eftersom han under regeringens sammanträde vikarierade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

På ett personligt plan beklagar han att regeringen inte hann behandla utlåtandet med tanke på landskapsregeringens begäran, men konstaterar att det kom in så sent att Social- och hälsovårdsministeriet inte hann få in det på listan. Det fick han veta precis innan mötet, säger han till HBL.

– Ärendet har aldrig varit på regeringens bord. Det är Social- och hälsovårdsministeriets beredning som gjort bedömningen att det kom in för sent. Som minister kan man inte plocka in ärenden så där bara. Procedurerna är ganska strikta om hur det ska gå till.

Blomqvist konstaterar att regeringen redan hade försökt ge Ålands landskapsregering extra tid.

– I normala fall ska ärenden som regeringen fattar beslut om skickas till alla ministrar senast en dag före, för att ministrarna ska veta vad som ska behandlas. Nu gjorde man ett exceptionellt undantag och väntade att Åland ger ett utlåtande ännu på torsdag förmiddag. Men det stannade i Social- och hälsovårdsministeriets beredningsapparat för att det kom för sent.