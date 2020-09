Regeringen planerar luckra upp reserestriktionerna – bestämmelserna för Sverige och en rad andra länder kan lättas

Enligt uppgifter till SPT planerar regeringen att lätta på restriktionerna för inresor till Finland.

Regeringen förhandlade om frågan i går och fortsatte diskussionen i dag. En presskonferens är planerad till senare i dag.

Finland har haft en strikt linje beträffande varifrån man fritt får resa in i landet. Gränsen har gått vid 8 fall av coronasmittade per 100 000 invånare under en tvåveckors period. I dagsläget är det bara två länder i Europa som uppfyller det kriteriet.

Enligt uppgifter från regeringskällor skulle man nu dra gränsen vid 25 fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod, och därmed öppna för resenärer från ett klart större antal länder. Också Sverige, som länge omfattats av de finska restriktionerna, skulle då klara spärren.

I synnerhet turistnäringen i Lappland har de senaste dagarna krävt att man ska lätta på villkoren för inresor till Finland.