Regeringen lyfter reserestriktioner – men ingen öppning gentemot Sverige

Thailändska bärplockare får resa till Finland, men mot Sverige består de tidigare inresebegränsningarna. – Jag förstår att det inte är lätt just nu, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Regeringen förhandlade under onsdagen om reserestriktionerna på grund av coronaläget. Från och med den 13 juli tillåts inresa från flera europeiska länder, och också från länder utanför EU och Schengenområdet.

På en presskonferens sade inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) att avvecklandet sker försiktigt.

Redan tidigare beslöt regeringen om riktlinjerna för att häva reserestriktionerna: Det kan ske mellan Finland och sådana länder i Europeiska unionen och Schengenområdet där smittläget liknar det i Finland.

Det betyder att resenärer från länder som haft högst åtta nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna fritt kan resa in till Finland utan att vara i karantän i två veckor. Detsamma gäller även för finländare som besöker de här länderna.

Regeringen kan också överväga att lyfta restriktionerna för sådana länder, där högst tio nya coronafall per 100 000 invånare konstaterats under de senaste fjorton dagarna.

I Finland har under de senaste två veckorna konstaterats ett nytt coronafall per 100 000 invånare.

Regeringen har nu beslutat att häva reserestriktionerna mot sjutton europeiska länder från måndag: Finland har redan tidigare lyft reserestriktionerna för Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Reserestriktionerna består ändå fortfarande mot många länder i Europeiska unionen – bland annat Sverige.

Gränserna öppnas även mot en rad länder utanför Schengenområdet, men endast för arbetsresor och andra nödvändiga resor. Till exempel kommer bärplockare från Thailand att få resa in till Finland från och med nästa vecka. De thailändska myndigheterna har tidigare bekräftat att 3 000 bärplockare kan få åka till Finland i sommar, men med vissa krav som att det ska finnas en finländsk arbetsgivare och hälso- och sjukvård tillgänglig.

Regeringen har beslutat att häva reserestriktionerna för många länder från och med den 13 juli. Dessa länder är Andorra, Belgien, Cypern, Grekland, Irland, Italien, Liechtenstein, Malta, Nederländerna, San Marino, Schweiz, Slovenien, Slovakien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Restriktionerna gäller fortfarande för följande EU-länder: Sverige, Spanien, Luxemburg, Portugal, Polen, Frankrike och Tjeckien. Dessutom öppnas gränsen för arbets- och andra nödvändiga resor för några länder utanför EU och Schengenområdet. Dessa länder är Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Kina, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay.

För resor till Finland från andra länder gäller fortfarande de tidigare direktiven: För finländare är det alltid tillåtet att återvända till Finland, och övriga nödvändiga resor är tillåtna. Även transitresor på flygplatserna är okej.

Ohisalo och utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) poängterar att epidemiläget är alarmerande i världen och att utrikesresor därför fortfarande ska undvikas.

– Det är fortfarande viktigt att undvika resor till de länder som inte finns med på listan. Vi har sett att det kommer nya regionala restriktioner i länder där epidemin blossat upp igen, säger Haavisto.

Haavisto påminner om att det är viktigt att ha en reseförsäkring och att göra en reseanmälan ifall man reser utomlands. Ohisalo rekommenderar att man i stället reser inrikes i sommar.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att alla nu har sommaren i tankarna, men att det fortfarande är viktigt att inte glömma bort smittorisken. Den globala pandemin fortsätter och antalet smittade ökar hela tiden – det är osannolikt att pandemins topp ännu nåtts. I Finland måste vi också vara förberedda på att en "andra våg" kan vara på väg menar hon.

– Om man är sjuk, far man ingenstans, och om man far, så är det till ett coronatest, sade Kiuru.

För att skydda sig själv och sina anhöriga ska man fortsättningsvis hålla säkerhetsavstånd till varandra, undvika onödiga närkontakter, sköta om sin hygien och söka sig till coronatest om man har några symtom.

Under det senaste dygnet har tre nya coronafall bekräftats i Finland och inga nya dödsfall har inte skett sedan under den här veckan. Enligt Asko Järvinen, överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, har det ändå vid smittspårningen visat sig att fler personer har utsatts i de fall som har konstaterats, vilket enligt honom tyder på att många nu rör sig mer bland andra.

Ministrarna lyfte också fram Sverige, där epidemiläget är klart värre än i Finland, och önskade att restriktionerna mot grannlandet så småningom kunde hävas.

Ohisalo säger att det för Finland är viktigt att epidemiläget i Sverige skulle lugna sig, så att relationerna mellan Finland och Sverige kan återgå till det normala.

– Vi tar också kontinuerligt steg att komma tillbaka till en normal situation med våra goda granne, Sverige. Jag förstår att det inte är lätt just nu, men vi gör allt vi kan för att hjälpa till på alla sätt som behövs, säger Haavisto.

Regeringen uppdaterar reserestriktionerna med cirka två veckors mellanrum, och kan även återinföra begränsningar ifall epidemiläget förvärras. Nästa uppdatering av reserestriktionerna görs därmed den 27 juli.

Artikeln har uppdaterats.