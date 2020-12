Regeringen förlänger inreserestriktionerna – i kraft till 12 januari

Från och med den 14 december införs lättnader i trafiken längs gränsälvarna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge. I övrigt sker inga ändringar i de rådande inreserestriktionerna.

Regeringen har beslutat att förlänga de rådande inreserestriktionerna fram till den 12 januari 2021.

Coronaläget har under höstens gång förvärrats både i Finland och i övriga länder. Skillnaden mellan Finlands och övriga länders smittsiffror är ändå stor, och därmed anser regeringen att det inte är motiverat att lätta på begränsningarna innan kompenserande åtgärder finns till hands.

Fortsättningsvis gäller gränsen 25 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna för att fritt få resa in i Finland.

Den dagliga trafiken vid gränsen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge är ändå fortsättningsvis möjlig. Från Sverige och Estland kan man pendla till arbete i Finland utan att det krävs karantän i 10 dygn på eget initiativ. Fritidsbåtstrafiken från EU-länderna och Schengenländerna till Finland begränsas inte heller.

Trots att övriga begränsningar kvarstår i sin nuvarande form, finns en ändring att vänta. Ändringen gäller för gränsälvarna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge. Från och med den 14 december blir det tillåtet att längs isen passera den inre gränsen på gränsälvarna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge utan att ta i land på en annan stats territorium.

Dessutom får invånare i gränsorterna och samer passera landgränsen mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge och gränsälvarna också annanstans än vid gränsövergångsställena från och med den 14 december. Den ovannämnda rätten ger dock inte rätt att passera gränsen med motordrivna fordon, med undantag för terrängfordon.

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att finländare undviker resor till riskländer, alltså länder med fler än 25 coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Samtidigt påminner regeringen om att finska medborgare och de som bor i Finland enligt grundlagen alltid har rätt att återvända till hemlandet. Var och en har också rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag.