1850-talets stora stjärnor i Frankrike är salongsmålarna med sina historiska tablåer eller haremsbilder. Nya vindar för in realismen, med Millet och Courbet som de stora namnen.

Musée d´Orsay, Paris

Vår vän Millet visar vrede och vördnad. Han är långt från tidens kommersiella ideal. Detta är sprängstoff.

Tavlan släpps oväntat in på Salongens utställning, och där blir den årets sensation. Millet får frottera sig med de höga herrarna i Akademin, trots att han ser ut som trummisen i Creedence Clearwater Revival ...

Han har lagt in ett socialt budskap, som högdjuren i Salongens jury inte kan tyda. De är ju inte, som Millet, hemma från bondlandet.

Damerna är proletärer. Fattighjon. När skördemännen har gått över åkern med skäran, får de medellösa komma och söka upp korn som blivit kvar. – Det ska räcka åt många hungriga munnar där hemma ...

Millet låter hela målningen bada i ett mjukt gult ljus. Det ger illusion av heligheten i deras närhet till den livgivande jorden.

Louvren, Paris

Gustave Courbet är en självupptagen herre. Det visar han i självporträtten, där hattens breda brätten vittnar om sprätten. En stolt dandy, som blickar ner på oss längs med näsryggen. Courbet meddelar: – Jag är Frankrikes arrogantaste man!

Nu framställer han sig själv, målande inför storpublik. Gästerna tittar förundrade på sin värd. Gesterna är yviga i överkant. Mest påminner han om dirigenten framför orkestern.

Courbet har ambition med den här målningen. Den tolkar mannens livsskeden. Där bak sitter ett litet gossebarn, som ammas av sin mor. Pojkåren representeras av killarna, som storögt glor omkring sig.

Ynglingen markerar sin individualitet genom kläder, gester och hållning. Kommer så de unga älskande, glömska av omvärlden. Medelåldern är ytterligt konventionell ...

Längst till vänster ser vi gravgrävaren, och en dödskalle. Den ende som är herre över sitt öde är – inte oväntat – Gustave Courbet!

Eremitaget, S:t Petersburg

Då Barbizonskolans idealister körde i gång, var deras bildidé gemensam. – Ett stycke skog eller skogsbryn, med Sanning och Realism som bas. Sedan kunde man krydda med Ödmjukhet eller Vemod, efter behag.

De startade alla från samma utgångspunkt, men sedan har de sökt sig mot egna specialområden. Corot fann silverskimret. Millet fann människan. Daubigny slog sig ner vid flodens strand, och blev kvar där.

Constant Troyon söker sig till kossorna. – Han var alltid i utkanten av kretsen. Räknades inte bland de betydande.

– Jag var utstött och förnedrad, men aldrig blev jag bitter, sen fann jag dem och frälstes, hurra för dessa kritter!"

Vi möter dem här, på väg till marknaden. Det är ännu tidigt på morgonen. Det ångar om korna och åsnan. Det ryker ur näsborrarna på fåren och tjuren. Jyckar rusar omkring och gläfser. Slaktdjuren blir fösta mot byn, och hela jorden andas höst och fukt.

– Som en fotnot vill skrivaren av dessa rader tillägga, att ingen målning nånsin har drabbat mig som Troyons kreatur. – Åh, den ångan från kuddorna!

När jag stod inför dem visste jag att – this is the one.

Kjell Andersen