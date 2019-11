I artikeln om På Raseborgs slott var ölransonen 8 liter per dag – per person hade en del felaktigheter smugit sig in. Karl Knutsson Bonde hade varit två gånger kung när han bosatte sig på Raseborg hösten 1465, inte tre. Kristina Abrahamsdotter hade blivit Abrahamsson på en del ställen i texten. Sten Sture var Karls systerson, inte bror. Som förtydligande så var det främst soldater på slottet som kunde förtära upp till 8 liter öl per dag.