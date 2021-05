Rättegången i mordfallet på Viking Sally inleds i Åbo

En dansk man, numera i femtioårsåldern, kommer att anklagas för mord i det över 30 år gamla fallet Viking Sally.

En ovanlig rättegång inleds i dag, måndag. Huvudförhandlingen i det 34 år gamla mordfallet på fartyget Viking Sally börjar i Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo.

Ett västtyskt par på tågluff misstänks ha blivit misshandlat på Viking Sallys däck under en sommarnatt 1987. Paret utsattes för våld under natten när de sov på däck under resan från Stockholm till Åbo. Ett av offren avled på grund av sina skador.

