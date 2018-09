Dokumentären City of Ghosts handlar om några gräsrotsjournalister som riskerade livet under IS belägring av deras hemstad Raqqa i Syrien. Det handlar om ofattbar grymhet som bekämpas med stort mänskligt mod.

Raqqa Is Being Slaughtered Silently är en grupp medborgarjournalister, alltså vanliga civila, som rapporterat om Islamiska statens härjningar i "kalifatets huvudstad" Raqqa. Det renderade gruppen det internationella pressfrihetspriset 2015. Om detta nätverk handlar kvällens Docventures-dokumentär City of Ghosts (2017) av Matthew Heineman.

Det är en en och en halv timme lång dokumentation av vilka risker de unga männen, tidigare studenter, tar för att låta världen veta om de vidriga övergrepp IS gör sig skyldiga till. Men rapporteringen är också en motattack mot IS propagandakrig på nätet. Med risk för sina liv smygfilmar männen med sina mobiltelefoner och sänder vidare den krypterade informationen, och flera av dem blir också mördade av IS. Dokumentären följer hur flera i gruppen flyr från staden till Turkiet, medan de fortsätter sprida rapporter från kontaktpersoner som fortfarande är kvar i staden. Inne i Raqqa är IS propaganda det enda tillåtna, och befolkningen hålls i ett järngrepp. Förutom om avrättningarna rapporterar RBSS också om svälten och nöden i staden, vilket går emot propagandan utåt om ett islamistiskt paradis.

De här männen betalar ett högt pris för sin kamp mot terrorväldet, och även IS hämnd har varit hård och brutal. Alla har förlorat någon i terrorn, en av männen tittar med uttryckslös blick om och om igen på den video där IS avrättar hans pappa. Videon är redigerad som en hollywoodsk actionfilm; terrororganisationen satsar på att göra sina rekryteringsfilmer "häftiga" för att locka nya medlemmar. Att vara medlem i IS framställs lite som att befinna sig i ett dataspel.

Det är en ryslig dokumentär om ofattbar grymhet och ondska med bilder av avrättningar och hjärntvättade barnsoldater, men den är också stark och viktig. Dokumentären följer några av männen vidare till Tyskland, och inte heller där kan de känna sig trygga. IS har sina anhängare överallt. Sällan har väl heller en antiflyktingdemonstration framstått som så enfaldig och omänsklig som i dokumentären som verkligen öppnar ögonen på tittaren för vad en del människor flyr ifrån. På slutet noterar blicken ett cigarettpaket med texten "rökning dödar", vilket sätter saker i perspektiv. Hoten mot våra liv ser olika ut, liksom våra omständigheter.

Malin Slotte TV-redaktör