Rapport: Sämre läge för naturen i EU – bara en av fyra arter bedöms ha god status

Insatserna för att vända förlusten av hotade naturområden i EU har inte lyckats, enligt en ny rapport.

Endast 15 procent av de naturtyper i EU som enligt det så kallade habitatdirektivet bedöms vara viktiga att bevara har god status. Av de enskilda arter som övervakas på motsvarande sätt är siffran 27 procent.

Det framgår av den europeiska miljöbyråns senaste rapport State of the Nature in the EU , som bygger på observationer under perioden 2013–2018.

Jämfört med den förra rapporten, som täcker perioden 2008–2012, har andelen naturtyper med dålig bevarandestatus ökat med 6 procent. De huvudförklaringar som lyfts fram i rapporten är intensivt jordbruk, växande stadsområden och ohållbart skogsbruk.

För arterna syns i stället en liten ökning av andelen arter med god bevarandestatus på 4 procent.

För fåglar som grupp har situation dock försämrats. Där har andelen övervakade arter med dålig bevarandestatus ökat med 7 procent till totalt 39 procent. Samtidigt har andelen arter med god bevarandestatus minskat med 5 procent.