Rapport: Rattfylla ligger bakom många dödsolyckor, säkerhetsbälte räddar många liv

Trafikolyckor skördade 193 liv i Finland under 2019. Mest har dödsolyckorna minskat bland fotgängare.

Nästan hälften av de personer som omkom i trafiken i fjol hade inget säkerhetsbälte. Enligt Institutet för olycksutredning (OTI) kunde var tredje av dessa, det vill säga 21 personer, ha räddats av bältet.

Institutet undersöker årligen de vägtrafikolyckor som har dödlig utgång i Finland. Olycksundersökningarna genomförs av 20 undersökningskommissioner för trafikolyckor och årsrapporten sammanställs av OTI.

Under 2019 utredde undersökningskommissionerna totalt 220 olyckor. Allt som allt omkom 193 personer, 30 personer skadades svårt och 57 personer fick lindriga skador. 110 personer klarade sig oskadda ur olyckorna.

Av alla motorfordonsolyckor med dödlig utgång som utreddes 2019 orsakades 37 primärt av en rattfull person. Det betyder att 21 procent av olyckorna orsakades av alkohol. Med rattfull avses en person som haft minst 0,5 promille alkohol i blodet när hen kört ett fordon.

En stor del av de rattfulla personerna passerade gränsen för grov rattfylla, 1,2 promille. I olyckorna som involverade alkohol var det oftast chauffören själv och eventuellt en medpassagerare som förolyckades.

10 procent av chaufförerna var drogpåverkade, vilket är tre procentenheter mer än året innan.

"Rattfylleolyckorna minskar långsamt. Däremot stiger drogernas inverkan på olyckor som har dödlig utgång", säger trafiksäkerhetschefen Kalle Parkkari vid Institutet för olycksutredning i ett pressmeddelande.

Bland unga chaufförer var det vanligare att överhastighet ledde till en trafikolycka. Av de under 21-åriga chaufförerna som var inblandade i olyckor som ledde till döden körde hälften överhastighet på minst 10 kilometer i timmen.

Under 2019 dog 13 fotgängare i trafiken. Det är nio färre än under 2018 och den lägsta mängden under hela den tid som institutet bokfört olycksstatistik. Däremot dog det 8 fler cyklister än året innan, allt som allt 27.

"De minskande fotgängarolyckorna har troligen att göra med sänkta hastigheter i tätorterna", säger Parkkari.

Institutet för olycksutredning jobbar för att förebygga trafikolyckor. Institutet koordinerar kommissionerna som utreder olyckor och administrerar informationen.