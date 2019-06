Rapport: Norden kan bli en världsledande grön ekonomi

Norden kan bygga världens smartaste energisystem med låga koldioxidutsläpp. Visionen presenteras i en färsk rapport.

Det är konsultbyrån Nordic West Office, med Risto E.J. Penttilä i spetsen, som presenterar rapporten Stronger Together: The Future of the Nordic Energy Market (ungefär Starkare tillsammans: den nordiska energimarknadens framtid). Huvudbudskapet är att Norden genom tätare samarbete kan utvecklas till världens ledande gröna ekonomi, som bygger på effektiva, smarta energilösningar.

Vid rapportpresentationen på onsdagen tillbakavisade Penttilä en vanlig uppfattning att de nordiska länderna är för små för att ha betydelse i ett globalt perspektiv.

– Norden är världens tolfte största ekonomi och den tredje största marknaden för elbilar efter USA och Kina. Vi är en betydande aktör och har varit föregångare när det gäller att bygga en välfungerande nordisk elmarknad.

Men att vara en föregångare betyder enligt Penttilä inte att man kan slå sig till ro, utan tvärtom måste man göra ännu mer. Enligt rapporten bör samarbetet mellan de nordiska länderna bli tätare och energimarknaden måste tillåtas att fungera så fritt som möjligt. Investeringar i stamnätet bör planeras ur en nordisk synvinkel och hinder som står i vägen för ett enhetligt energisystem måste bort.

Rapporten föreslår också ett "nordiskt pass" med vars hjälp godkänd ren teknologi genast kan användas också i andra nordiska länder. Det här betyder att lagstiftningen måste harmoniseras och regulatoriska hinder avlägsnas.

Vidare föreslås bland annat forskningssamarbete kring infrastruktur för elbilar och att man inför ett system där flexibilitet i energiproduktion och -användning belönas.

Rapporten har skrivits i samarbete med Danfoss, Fortum, Gasum, Stora Enso, SSAB, Statkraft, Virta och Wärtsilä.