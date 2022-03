Rapport: Finland klarade pandemin hyfsat i nordisk jämförelse

I en nordisk jämförelse har Finland klarat pandemin hyfsat, framgår av en rapport från forskningscentret Nordregio. Under 2020 sjönk landets bnp mindre än det nordiska genomsnittet. Finland utmärker sig positivt när det gäller barnafödande.

Forskningscentret Nordregio, som vartannat år publicerar rapporten State of the Nordic Region, konstaterar att resultaten för Finlands del är bättre denna gång än när motsvarande rapport gavs ut för två år sedan. Bland annat framgår att den finländska industrin, till skillnad från Sveriges, har klarat sig undan med bara mindre skavanker under coronapandemin.

Under det första coronaåret 2020 sjönk den finländska bruttonationalprodukten, bnp, med 2,3 procent, en nedgång som var mindre än det nordiska genomsnittet.

I Sverige var siffran -2,9 procent och på Island hela -7,1 procent. Följande år växte ekonomin i alla nordiska länder – dock minst i Finland.

Ett område där Finland utmärker sig positivt är ökningen i nativiteten, som gick upp 7 procent. Det var bara på Island som barnafödandet ökade mer, 7,8 procent. I Sverige var ökningen försumbar, 0,7 procent.

När det gäller födelsetalen utmärker sig Kajanaland positivt. Däremot hör sysselsättningsläget i regionen till de sämsta i Norden, tillsammans med Södra Karelen, Kymmenedalen, Norra Karelen – och Grönland. Sett till Finland som helhet har arbetslösheten ökat under pandemin, men inte lika mycket som i Sverige.

"I Finland ökade arbetslösheten framför allt bland unga män, lågutbildade och invandrare. Ändå fick pandemin inte arbetslösheten att stiga till lika höga nivåer som under den utdragna ekonomiska krisen 2015–2016", säger Nordregio-forskaren Johanna Jokinen i ett pressmeddelande.

Rapporten tittar också på andelen av arbetskraften som jobbar på distans, och där toppar Sverige med 42,7 procent. Finland uppvisar den högsta siffran när det gäller antalet anställda som övergick till distansarbete under pandemin, från 14,5 procent 2019 till 39,4 procent 2020. Enligt rapporten kan i teorin cirka 37 procent av jobben i Norden utföras på distans.

Alla nordiska länder satsade mer än EU i genomsnitt på krishantering och stödåtgärder under pandemin, mätt i relation till landets bnp. Mest satsade Danmark, 32,7 procent av bnp, vilket är nästan tre gånger så mycket som Finland (12,4 procent). EU-genomsnittet är 10,5 procent av bnp.

Bostadsmarknaden har gått på högvarv under pandemin i alla nordiska länder, men i Finland har prisutvecklingen varit måttlig. I vissa delar av landet har bostadspriserna rentav sjunkit en aning.

På så sätt utgör Finland ett undantag från de övriga nordiska länderna, där priserna stigit över hela linjen. 2020 steg priserna med mer än 5 procent i de nordiska länderna och 2021 med över 10 procent, frånsett i Finland. Mest steg priserna i Sverige, med över 15 procent i nästan alla regioner.