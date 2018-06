Kimi Räikkönen har avfärdat anklagelserna om sexuellt trakasseri.

– Vi har gjort våra undersökningar och vet att Kimi inte är inblandad. Vi är redo att försvara honom.

Ferrarichefen Sergio Marchionnes ord är beskrivande för den rådande, fossiliserade atmosfären i motorsportens finrum – formel 1. Marchionne hänvisar naturligtvis till den kanadensiska servitrisen Cassandra Talula Dias-Greizis anklagelser om sexuellt trakasseri – riktade mot stjärnföraren Kimi Räikkönen.

Än så länge står ord mot ord – Dias-Greizis beskyller en berusad Räikkönen för att ha tafsat henne på brösten i en klubb i Montréal 2015. En av Räikkönens följeslagare ska ha tagit henne på underlivet.

Räikkönen har polisanmält henne och anklagar henne för utpressning. Det har ryktats om att Dias-Greizis krävt ett miljonbelopp för att inte gå ut med händelserna i offentligheten – hon skrev om incidenten redan för två år sedan i sin blogg, utan att nämna att det var Räikkönen. Enligt Jalopnik, en webbsajt som är specialiserad på motorsport, är beloppet dock betydligt mindre.

Hon hade ett annat krav. Hon ville träffa Räikkönen och be om en ursäkt.

– Jag visste att han har familj, fru och en massiv karriär, och tänkte att det är mera respektfullt och fredligt för bägge sidor att behandla det här internt och via våra advokater – få en ursäkt, säger hon Dias-Greizis till Jalopnik.

Räikkönen polisanmälde henne. Dias-Greizis svar: en presskonferens, som senast garanterade att fallet får all tänkbar synlighet.

Formel 1-stjärnan har varit tystlåten och via sina advokater avfärdat anklagelserna. Ferrari kommenterade kort fallet för Jalopnik:

– Bolaget har utfört en grundlig intern utredning. Utredningen har inte avslöjat någonting som skulle stödja anklagelserna om olämpligt beteende.

Ferrari borde förstås ha gått ut och sagt att stallet tar anklagelserna mycket allvarligt och inväntar resultaten av polisundersökningen. Oavsett vem som talar sanning ser Räikkönen för tillfället ut som Donald Trump.

Det kan förstås hända att Dias-Greizis är en lycksökare som är medveten om att Kimi Räikkönen är en av världens mest välbetalda idrottsstjärnor som kasserat in hundratals miljoner euro under de senaste åren. Kanske är hon också medveten om hans rykte – han har tidigare under sin karriär gjort sig känd som en festprisse. Det har hänt förut. Bland annat blev NHL-stjärnan Patrick Kane för ett par år sedan anklagad för att ha våldtagit en berusad kvinna. Anklagelserna visade sig vara grundlösa.

Räikkönens rykte förorsakar också ett dilemma. Räikkönen kanske inte var i närheten av krogen i Montréal, men folk är sannolikt redan övertygade om att han är skyldig. Jag misstänker förstås att många av hans supportrar inte låter sig beröras.

Hur som helst. Anklagelserna borde utredas och om det visar sig att Räikkönen betett sig olämpligt är han allra minst skyldig en ursäkt,både till Dias-Greizis och den stora publiken. En idrottsstjärna i hans position kan inte bara svepa ifrån sig misstankarna. När frågan kom fram inför Kanadas GP vägrade Räikkönen att kommentera, helt väntat förstås.

Ferraris och Räikkönens överlägsna attityd är förstås symptomatisk för den djupt rotade kulturen i formel 1, där kvinnor traditionellt innehaft rollen som sexsymboler som spatserat omkring i bikini. Inför den här säsongen tog F1-konsortiet Liberty Media Group det historiska beslutet att slopa så kallade grid girls, lättklädda modeller som presenterar förarna före varje GP-start. Det tog förstås inte länge förrän de var tillbaka, i Monaco GP – och de lär vara tillbaka igen i Rysslands GP i Sotji.

– Härligt med vackra kvinnor i startområdet, tyckte F1-stjärnan Lewis Hamilton och fick medhåll av kollegan Sebastian Vettel.

– Jag håller med, de är vackra. Det är ingen som tvingar dem. Det är typiskt nuförtiden att det blir så mycket hallå om det, sade Vettel.

Pinsamma kommentarer, som vittnar om att de största stjärnorna i formel 1 inte fattat ett dugg. Det handlar inte om en kvinnas vilja att uppträda, utan om en kultur där kvinnor objektifieras och värderas enligt sitt utseende. I sammanhanget är det inte alls att undra på om en välbetald F1-stjärna anser att det är fritt fram att också tafsa på främmande kvinnor. Frågan är inte om Räikkönen betett sig olämpligt eller inte, utan om vad F1-cirkusen tänker göra för att modernisera sina ideal och de värderingar man sprider.

Raikkonen is out of contract at the end of the season and, despite rumours of a rally project, he is keen to remain for another year driving for the team with whom he won the F1 world title with in 2007.

Furthermore, Marchionne denied that the saga has any relevance to the Finn's future with Ferrari, "There are two things perfectly disconnected. I repeat: we have done our internal checks and we know that Kimi is not involved. We are ready to defend him."

Marcus Lindqvist Reporter