En människa i kris är den perfekta kunden: sårbar och mottaglig. Pandemin har slagit portarna vidöppna. Det skapar en lukrativ marknad för förvillare utan formell kompetens som aktivt ger näring åt människors irrationella rädslor kring vacciner.

I takt med att vaccineringen av 12–15-åringar kommit i gång har Finland drabbats av en bieffekt: globalt koordinerad desinformation kring pandemin och en strävan att stoppa sprutorna. Via influerare på sociala medier och spektakulärt ofog riktar man sig inte bara till föräldrar, utan också direkt till barn och unga.

Vaccintvekarna är ingen enhetlig grupp. En typisk tvekare är i första hand osäker och behöver få sin rädsla bemött. Vissa fruktar vad som de facto är väl kartlagda, extremt lindriga och osannolika biverkningar. Däremot har aktivt vaccinmotstånd ingen plats i ett kunskapssamhälle.

I Finland åker en dylik kampanj snålskjuts på organisationen Rädda barnens renommé. Vaccinkrigarnas propaganda pekar ut syndabockar, och manar till "frälsning" via aktivt motstånd. I veckan kulminerade det hela i ett upptåg vid en skola i Helsingfors, varefter polisen grep tre obehöriga inkräktare.

Majestix, byhövdingen i serierna om Asterix, fruktar en enda sak: att himlen faller ned över hans huvud. Samtidigt lever han på vin och vildsvin i överflöd, och insisterar på att bli buren på sin sköld av två inkompetenta hejdukar. Känsloargument och magiskt tänkande duger inte – vi behöver lita på forskarnas förmåga att väga nytta mot risker då det gäller vacciner.

Inom räckhåll finns en biljett ut ur pandemin: en tillräckligt hög global vaccinationstäckning. Sensationalism och opportunism har ingen plats i krishantering. I ett fritt, öppet samhälle glömmer somliga bort ansvarsbiten. Det är fullt legitimt för staten att ingripa i individens friheter, ifall denne vägrar stå för de samhälleliga kostnaderna av sitt riskfyllda leverne. Därför har vi även trafikregler.

I vaccinkritiska kretsar florerar hemmasnickrade, obalanserade, rentav bildningsfientliga argument. Man plockar information lite här och där, extraherar selektivt data ur sin kontext, hänvisar till självutnämnda "experter" och presenterar förvanskade citat.

Rädsla matar sig själv och skapar en ond cirkel – en självbekräftande tes. Spretiga tankevärldar flockas under ett brett paraply som forskarna kallar för "conspirituality", en sammanslagning av konspirationsteori och andlighet (ur engelskans spirituality). Konspirationsteorier får lätt fäste i nyandliga kretsar, som färdigt hyser misstro mot teknisk utveckling och det etablerade samhället. Deltagarna ser sig som "offer" för expertsamhället. Subkulturen är marginell, men mekanismerna är viktiga att förstå. Radikaliseringen sker stegvis, samlar brokiga impulser och styrs av en helt annan kompass än majoritetsbefolkningen.

I snart 18 månader har vi stannat hemma, tvingats förhålla oss till en malande oro över ett osynligt hot. Under tiden har vaccintvekan fått en rejäl skjuts av sociala medier, speciellt i fattiga länder. Då vi slösurfar vid datorn dagarna i ända råkar vi i ett emotionellt sårbart tillstånd. Då bör vi minnas att det inte råder någon brist på cyniska aktörer som försöker utnyttja, rentav spä på våra rädslor.

Marknaden för opportunister växer under kriser. Klick, klick, in i köpkorgen med obskyra kosttillskott, böcker, kurser och föreläsningar – rentav falska botemedel. Det är hög tid för sociala medier att införa bromsklossar för algoritmerna. Till fenomenet conspirituality hör att ta emotionellt spjärn mot den samlade kunskapen. Sålunda får den utsatte individen en illusion av makt, av att ha "genomskådat" saker och ting, att avkoda "dold" kunskap. Via insinuanta glidningar försöker kvacksalvarna få lyssnaren att "dra egna slutsatser", renons på vetenskapliga belägg. Vad värre är: här finns tydliga inslag av accelerationism: idéer om att samhället måste bryta samman innan den "alternativa samhällsordningen" kan upprättas.

Motgiftet mot rädsla är information och sakligt bemötande. Fakta och forskning handlar om att hantera osäkerhet. Vetenskapen ger dessvärre inga uttömmande eller emotionellt tillfredsställande svar på ologiska rädslor. Däremot förvandlas obehagliga känslor snabbt till något destruktivt ifall vi söker tröst i ogrundad spekulation. Den som överger sin tro på forskning, vetenskap, experter och demokrati skådar ingalunda ljuset. I den terrängen florerar enbart ljusskygg undervegetation.

Torsten Fagerholm är ledarskribent