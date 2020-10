Räddningsverket körde på grund i Vasa skärgård – båten sjönk

Räddningsverkets båt Helga körde på grund vid Kantörarna i Vasa skärgård på lördagskvällen.

Besättningen på fyra personer klarade sig utan skador och räddades till en luftkuddefarkost, men den olycksdrabbade båten har sjunkit, uppger Gränsbevakningsväsendet.

– Jag kan bekräfta att båten har sjunkit efter gårdagens grundstötning. Vi planerar att bärga båten nästa vecka, säger jourhavande brandmästare Sam Terence på räddningsverket.

Tehtävälle matkalla ollut Pohjanmaan pelastuslaitoksen vene Helga on ajanut karille noin klo 19.30 Vaasan saaristossa. Vene on lähes uponnut. Kaikki mukana olleet 4 henkilöä on pelastettu @merivartiosto ilmatyynyalukseen. Tiedotamme lisää hetken kuluttua. pic.twitter.com/CtokJd9ZPb