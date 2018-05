Rädda Barnen: Barnfattigdom finns överallt – över hälften av världens barn extremt utsatta

Fakta

Stormakterna steget efter

Rädda Barnens färska rapport The Many Faces of Exclusion med End of Childhood-indexet över barnens välfärd publiceras nu för andra gången.

Finland kommer på plats fem i rankningen. USA kommer på plats 36, Ryssland på plats 37 och Kina på plats 40, efter så gott som alla europeiska länder.

1,2 miljarder barn lever i länder där de hotas av fattigdom, konflikter eller diskriminering av flickor. 153 miljoner barn lever i de 20 länder där alla dessa tre hotar barndomen.