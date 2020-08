Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Ryssland har meddelat att de tagit fram världens första vaccin mot corona – och döpt det till "Sputnik V". WHO vill granska data från kliniska tester innan de ger vaccinet sin kvalitetsstämpel.

Rysslands hälsoministerium har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två månaders testning, meddelar president Vladimir Putin. Vaccinet, som enligt presidenten ger "hållbar immunitet" mot viruset, är utvecklat av Gamaleya Institute i Moskva.

– För första gången i världen registrerades i morse ett vaccin mot det nya coronaviruset, sade Putin under ett tv-sänt möte med sina ministrar under förmiddagen.

Vaccinet har döpts till "Sputnik V", efter den sovjetiska satelliten.

Kliniska tester för att säkerställa virusets säkerhet och effektivitet är fortfarande i sitt slutskede. Det snabba utvecklingsförloppet har lett till farhågor om att landet prioriterar att bli först med ett vaccin högre än att själva produkten är säker.

Världshälsoorganisationen (WHO) säger att för att de ska ge något vaccin sin kvalitetsstämpel krävs att organisationen får göra en noggrann granskning av data rörande vaccinets effektivitet och säkerhet som samlats in under de kliniska testerna.

– Vi har nära kontakt med ryska hälsoministeriet och en diskussion pågår kring frågan om en eventuell kvalitetsstämpel från WHO, säger Tarik Jasarevic, talesperson för WHO.

Han säger även att en snabb process för att få fram ett vaccin inte behöver betyda sämre kvalitet.

Ryssland hoppas snart kunna börja massproducera vaccinet, som bland annat en av Putins döttrar redan ska ha fått.

Enligt Kirill Dmitriev, vd:n för statliga ryska fonden RDIF, som finansierar vaccinet, förväntas massproduktion komma i gång i september. Han säger att fler än en miljon doser redan förbeställts av 20 olika länder.

Fler än 100 möjliga vacciner mot coronaviruset är under utveckling i världen.