Putin flexar försvarsmusklerna och bjuder på påkostad parad – trots corona

Vladimir Putin laddar för pompa, ståt och patriotism under militärparaden till minne av segern i andra världskriget. Det påkostade evenemanget beskrivs som en uppvisning i Rysslands militära styrka, i syfte att lyfta presidentens sjunkande popularitet.

13 000 soldater, stridsvagnar, raketartilleri och luftvärnssystem. Trots en pågående pandemi väntas Vladimir Putin slå på stort under onsdagens firande av 75-årsjubileet av Sovjetunionens seger i andra världskriget.

För presidenten är firandet en del i det ryska nationsbyggandet, enligt Gudrun Persson, Rysslandsexpert och forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut.

– Under hans 20 år vid makten har segerdagen blivit allt viktigare som en stomme i den ryska federationens identitet, säger hon.

Paraden på Röda torget i Moskva skulle egentligen traditionsenligt ha ägt rum den 9 maj, men sköts upp på grund av virusläget. Omkring 20 städer har valt att helt ställa in årets firande och Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin har uppmanat invånarna att stanna hemma.

– Det är bättre att se paraden på tv, säger han enligt Moscow Times.

Putins popularitet har stadigt dalat sedan 2018 och förvärrats ytterligare på grund av coronakrisen och sjunkande oljepriser. Ivern att hålla paraden mitt under en brinnande pandemi ska ses i ljuset av Putins fallande opinionssiffror, menar Persson.

– Man vill ha den nu. Det är ett sätt att stärka Putins stöd och visa att han är aktiv, att han gör någonting och att det är dags att sluta upp kring presidenten i den här svåra tiden. Hade man väntat till hösten eller vintern är risken att hans siffror skulle sjunka ännu mer.

Den 9 maj högtidlighålls Nazitysklands kapitulation och slutet på andra världskriget årligen genom stora militärparader på flera håll i Ryssland. Den största paraden hålls på Röda torget i Moskva. Segerdagen infaller den 8 maj i många andra länder, men då det i Sovjetunionen redan hunnit bli den 9 maj när kapitulationen trädde i kraft så firar ryssarna den dagen. 9 maj ses som en av landets viktigaste dagar och är en nationell helgdag. Det är också en dag då överlevande krigsveteraner samlas och hedras. Under senare år har 9 maj-firandet kommit att bli allt mer nationalistiskt färgat och paraden ses av många som ett ryskt styrkeprov. Mellan 25 och 30 miljoner sovjetiska medborgare – de flesta civila – miste livet under kriget, som i Ryssland kallas det stora fosterländska kriget. Kriget började den 22 juni 1941, då Tyskland invaderade Sovjetunionen genom operation Barbarossa.

Men frågan är om patriotiska uppvisningar är vad det ryska folket behöver just nu.

– Den starka patriotiska andan och aggressiva utrikespolitiken har tidigare fått väldigt mycket stöd bland befolkningen. Men med corona har ekonomin stannat av och de flesta ryska hushåll har inga reserver så det börjar märkas rejält nu, säger Persson.

– Tidigare i år visade opinionsundersökningar att man är lite trötta på den aggressiva utrikespolitiken, att man vill ha satsningar på utbildning och omsorg.

Putins beslut att hålla jätteparaden under pandemin har på vissa håll mötts av skepsis och oro för att folksamlingarna kommer att förvandlas till smittohärdar. Traditionellt innebär firandet att överlevande krigsveteraner samlas och hedras och flera städer har angett just hänsyn till deras hälsa som skäl att ställa in.

Presidenten valde i stället att isolera 80 veteraner i sanatorier och pensionat inför paraden. Den federala hälso- och konsumentmyndigheten Rospotrebnadzor har meddelat att krigshjältarna inte behöver bära skyddsmasker på Röda torget, men däremot praktisera social distansering.

Militäruppvisningen sker dagen innan Ryssland inleder sin "allryska" omröstning om ett konstitutionellt reformpaket. Mellan den 25 juni och 1 juli går ryssarna till val om bland annat den grundlagsändring som kan ge Putin möjlighet att sitta kvar vid makten till år 2036, något som presidenten sagt sig "inte utesluta".

– Vi måste arbeta, inte leta efter efterträdare, sade han nyligen i en intervju med statlig tv.

Att den pampiga paraden hålls just på onsdagen är inte en slump – den 24 juni var dagen då den första segerparaden hölls på Röda torget efter krigsslutet 1945. Likaså är startdagen för det allryska valet av allt att döma väl utvald, säger Gudrun Persson.

– Som jag ser det är det helt uppenbart att Putin har velat synkronisera valet med paraden, folksamlingarna och den patriotiska andan.