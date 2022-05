Pussy Riot-medlem flydde husarrest i Ryssland utklädd till matbud

Den ryska punkstjärnan och aktivisten Maria Aljochina, medlem i konstnärskollektivet Pussy Riot, har lyckats fly Ryssland.

Maria Aljochina, som satt i husarrest efter att ha protesterat mot president Vladimir Putin och kriget i Ukraina, klädde ut sig till matbud och kunde på så sätt tillsammans med flickvännen ta sig via Belarus till Litauen och sedan vidare till Island, skriver The New York Times.

– Jag är glad att jag klarade det, säger hon till tidningen.

– Jag förstår fortfarande inte riktigt helt vad jag har gjort.

Maria Aljochina, eller Masha som hon kallas, var med och grundade Pussy Riot 2011. Hon har varit en av de sista medlemmarna att stanna kvar i Ryssland. Men i april kom beskedet att hennes husarrest skulle omvandlas till tid i en straffkoloni, som en del av Putins hårdare tag mot kritiker, och hon beslutade sig för att lämna landet. Åtminstone tillfälligt.

Aljochina har gripits av polis vid protestaktioner vid ett flertal tillfällen. 2012 dömdes hon till två års fängelse för "huliganism motiverat av religiöst hat" när Pussy Riot utförde en performance i Kristus Frälsarens katedral i Moskva. Hon släpptes efter 16 månader.