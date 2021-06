Pulsen stiger på kryssningsfartygen efter lång coronadvala – "Nu är folk törstiga"

Trots förlängda inreserestriktioner vädrar rederierna morgonluft då intresset för inrikeskryssningar växer. Under en resa med Viking Grace mellan Mariehamn och Åbo stiger törsten i takt med kvicksilvret.

Försommarsolen gassar på ett trettiotal värmedyrkande passagerare på Viking Graces akterdäck. Fiskmåsar och gråtrutar bildar en opportunistisk eftertrupp i svallet när fartyget lämnar Mariehamn.

En bit ut på Ålands hav vevar bandet Pam! feat. Ella i gång sin första utomhusspelning på båten för säsongen – och samtidigt en av de första sedan coronaepidemin paralyserade livemusikscenen.

Basisten Jussi Karhujoki är glad att vara tillbaka.

– I praktiken har vi inte haft några spelningar alls under coronatiden. I dag kör vi lättare underhållning, för dansgolvet är ju stängt, säger han.

Hit the road Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more, sjunger bandets solist Anamaria Rusi medan kön till utomhusbaren långsamt växer.

Grace är inte längre ett spökskepp. Uteserveringen är öppen sedan en dryg månad, och barchef Kim Kujanpää är tillbaka på jobbet efter periodvisa permitteringar.

– Största delen av restaurangpersonalen är fortfarande permitterad. Men nu ser man att passagerarantalet så småningom är på väg uppåt. Vi är inte i närheten av toppnivå, men det börjar synas att fler blivit vaccinerade och vågar börja resa igen, säger Kujanpää medan han blandar en aperol spritz.

I början av vår- och sommarsäsongen satte också det kyliga vädret käppar i hjulet för barens personal och kunder.

– I maj var det ofta så kallt att det inte var någon idé att hålla baren öppen. Nu har värmen kommit och nu är folk törstiga, säger Kujanpää.

I en av sofforna njuter barndomsvännerna Sanni Toivio, 20, och Emmie Sjödahl, 18, från Norra Vallgrund på Replot utanför Vasa av en av sina första semesterdagar. Sjödahl blev student i år, medan Toivio tog närvårdarexamen i fjol.

Duon är på väg tillbaka till fastlandet efter ett par dagars upptäcktsfärd på Åland.

– Vi ville ut och resa lite, men det kändes ännu inte okej att åka längre vägar. Åland var enkelt, för man behöver inte hålla på med coronatest och sådant, säger Toivio.

– Åland ger ändå ett slags utlandskänsla, fast det är inrikes, säger Sjödahl, som senare under sommaren ska jobba i Grekland som reseledare för Apollomatkat.

Under sitt korta strandhugg på Åland har vännerna hunnit med mycket.

– Vi har kollat in Kastelholm, Käringsund, Degersand, Smakbyn och ätit mycket god mat i Mariehamn.