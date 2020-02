Public Enemy stöder Bernie Sanders

Public Enemy, Amy Schumer och John Legend är några av de kända profiler som öppet har tagit ställning för kandidaterna i primärvalen i USA.

Enligt tidningen New Musical Express uppträder Public Enemy vid Bernie Sanders kampanjmöte i Los Angeles i helgen. Komikern, sångaren och skådespelaren Sarah Silverman och producenten och skådespelaren Dick Van Dyke kommer också att dyka upp under sammankomsten för att stödja demokratkandidaten. För några veckor sedan när delstaten New Hampshire höll primärval uppträdde The Strokes till stöd för Bernie Sanders.

Flera kända profiler avslöjar via sina sociala medier vilken kandidat de stöttar, däribland Amy Schumer och John Legend som backar Elizabeth Warren. Till Deadline säger John Legend att han inte hade tänkt stödja någon men att han ändrade sig när "det stod klart att en kandidat stod ut från resten".

Natalie Portman påminner också på sitt Instagramkonto om att rösta i de lokala valen där hon sluter upp bakom Los Angeles-kandidaten Nithya Raman.