Pubar och salonger ska föra bok över kunderna – så ska Storbritannien stoppa ny virusvåg

Brittiska experter varnar för en ny virusvåg, samtidigt som restauranger, barer och salonger föreslås få öppna i juli. För att motverka virusutbrott beordras företagen samla in personuppgifter från alla sina kunder i smittspårningssyfte, något som branschen ser på med oro.

Storbritannien är ett av de länder som drabbats värst av coronapandemin, med över 300 000 bekräftade fall och 43 000 döda. Nu varnar brittiska experter för risken för lokala utbrott och en andra virusvåg.

"Vilka uttryck pandemin kommer att ta sig i Storbritannien i framtiden är svårt att förutspå, men tillgänglig evidens tyder på att lokala utbrott blir allt mer sannolika, och att en andra våg är en verklig risk", skriver en grupp läkare i ett öppet brev i den ansedda tidskriften British Medical Journal.

Bland undertecknarna finns Derek Alderson, ordförande för Royal College of Surgeons, Andrew Goddard, ordförande för Royal College of Physicians och Katherine Henderson, ordförande för Royal College of Emergency Medicine.

"En del av de byggstenar som behövs för att hålla viruset i schack börjar komma på plats, men stora utmaningar kvarstår", fortsätter läkarna.

Den brittiske premiärministern Boris Johnson flaggade tidigare i veckan för att pubar, restauranger och hotell kan få öppna i början av juli.

Men med ett förbehåll – alla kunder måste ange sitt namn innan de får beställa mat, öl, eller klippa sig.

Detta för att verksamheterna genom att bokföra sina kunder ska kunna hjälpa regeringen med en eventuell smittspårning, om nya eller lokala utbrott uppstår. Syftet är att motverka en andra våg av smitta, men personuppgiftsinsamlingen har kritiserats av den brittiska öl- och puborganisationen (BBPA).

– Branschen kommer att göra allt vi kan för att säkerställa säkerheten för kunder och personal som vistas i puben, säger BBPA:s ordförande Emma McClarkin och fortsätter:

– Men vi är allvarligt bekymrade över insamlingen och behandlingen av personuppgifter.

Näringsministern Alok Sharma sa i ett radioinslag av LBC Radio att en nära dialog med branschen ska säkerställa att allt blir rätt, men poängterade att exempelvis barer och restauranger redan samlar in personuppgifter från sina kunder i samband med bokningar.