Psykisk ohälsa Psykologiprofessor: Varannan riskerar avbryta sina studier

Studierna spelar ingen roll längre. Jag sover dåligt på nätterna och presterar dåligt. De här tankarna kryper ofta in över den som håller på att krascha. Just nu är det vanligare än någonsin att gå in i väggen – innan man ens nått arbetslivet.