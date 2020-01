Prylkedjan Teknikmagasinet ansöker om konkurs

Höga hyror och sjunkande försäljning tvingar Teknikmagasinet i konkurs.

Teknikmagasinet, som säljer hemelektronik och hobbyprylar, har under en längre tid tampats med ekonomiska bekymmer. Under onsdagen gav man upp och lämnade in en konkursansökan in till Solna tingsrätt.

I fjol gick bolaget in för en rekonstruktion, bara två år efter att de hade avslutat sin förra. Genom att stänga olönsamma butiker och istället satsa på mobilreparationer skulle trenden vändas.

Åtgärden visade sig dock vara otillräcklig. Orsaken är att hyreskontrakten är för dyra samtidigt som försäljningssiffrorna sviktar. I Sverige har den svaga kronan också bidragit till att inköpskostnaderna varit höga.

– Vi har försökt att ställa om vår verksamhet och jobbat med åtgärdsprogram men det tar tid att tranformera. Det som har hämmat oss är att vi suttit fast med olönsamma hyreskontrakt som vi inte kommit ur. Vi har haft förhandlingar men det tar för lång tid, säger vd Ulrika Göransson till TT.

Problemen som bolaget lider av delas av många andra kedjor inom detaljhandeln.

– Det sker en omställning inom detaljhandeln och det har påverkat oss. Butiker får inte lika mycket trafik som tidigare, säger hon.

Teknikmagasinet har i nuläget 135 butiker i Sverige, Norge och Finland. Av dem finns 15 i Finland, varav sex i Helsingfors, två i Esbo och en i Vanda. Enligt Ulrika Göransson har man i dagsläget cirka 500 anställda.

Största borgenärer i konkursen är Gyllenhammar Holding och Swedbank.

I konkursansökan till Solna Tingsrätt skriver styrelseledamoten Peter Gyllenhammar att det är viktigt att tingsrätten beslutar i frågan så fort som möjligt eftersom bolaget fortfarande driver verksamhet.

Trots konkursansökan har Ulrika Göransson förhoppningar om att kedjan ska kunna räddas och leva vidare i en annan form. I dagsläget finns inget beslut om när butikerna ska stängas.

– Det finns intresse men det är upp till konkursförvaltaren. Jag hoppas så klart att vi ska hitta en lösning där vi lever vidare.

– Vi har väldigt många butiker som också går bra. Det blir spekulation men jag ser inte framför mig enbart onlinehandel.

– Det följer den normala gången, men jag kan inte uttala mig utan sådana frågor måste tas med konkursförvaltaren.

Teknikmagasinet etablerade sig i Finland år 2008, då en affär öppnades i köpcentret Jumbo.