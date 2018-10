Privata donationer ska garantera judiska församlingens säkerhet

Helsingfors judiska församling tvingas lägga allt mer pengar på säkerhet. I dag startar en insamling som ska ge församlingen 90 000 euro under tre dygn.

Fakta Attentat mot judiska församlingar • I december 2017 utsattes synagogan i Göteborg för en brandattack. • Brandbomber kastades även mot kapellet på judiska begravningsplatsen i Malmö. • I februari 2015 sköts en vakt till döds utanför en synagoga i centrala Köpenhamn. • I september 2006 avlossades skott mot synagogan i Oslo.

Hoten mot de judiska församlingarna i hela Norden har fått även Helsingfors judiska församling att skärpa sina säkerhetskrav.

– I övriga Norden har staten gått in för att hjälpa de judiska församlingarna efter alla attentat i Köpenhamn, Oslo, Göteborg och Malmö. Men här i Finland får vi fortfarande ingenting och tvingas därför finansiera våra säkerhetsarrangemang helt själva, säger Yaron Nadbornik, ordförande för Helsingfors judiska församling.

För tio år sedan låg säkerhetsbudgeten på ungefär 80 000 euro. I år lägger man ner 200 000 euro för att garantera säkerheten kring synagogan i Helsingfors. På området finns bland annat en skola och ett daghem med över 140 barn sammanlagt.

– Det är viktigt att vi kan garantera dem säkerhet och anställa privata vakter.

Församlingen får mycket hot via nätet, och illdåd mot bland annat begravningsplatsen är vanliga. Efter sommarens Weekend-festival förstördes till exempel en del av muren.

– Vi utreder fortfarande kostnaderna för det, och måste antagligen lägga ner 50 000 euro på att få muren reparerad, säger Nadbornik.

De pengar som samlas in via kampanjen som startar på måndag klockan 16 kommer ändå att gå direkt till vardagliga säkerhetsarrangemang som att ha privata väktare på plats under olika tillställningar. Dessutom är området kring synagogan hela tiden bevakat.

– Vi hade en bra kampanj i fjol, och hoppas på ännu mera stöd i år. De flesta som brukar donera är icke-församlingsmedlemmar.

Kampanjen förs främst på sociala medier. För varje euro man donerar får församlingen tre euro, tack vare stöd från en privatperson samt via stiftelsen Patmos Lähetyssäätiö.