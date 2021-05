Prioriterar du stugliv framför vaccin? Semesterorten kan neka dig boostersprutan

Du som får din första spruta coronavaccin i dagarna får samtidigt en tidsbokning för boosterdos i början av augusti. Vad händer om du tackar nej till tiden för att du har tänkt semestra på annan ort?

Under april och maj kom vaccineringen av finländare i arbetsför ålder i gång med fart. Det innebär att många har fått en tid för sin andra spruta inbokad under juli och augusti – mitt under semester och bästa stugtid. Nu dyker frågor om tidtabellen för boostersprutan upp. Folk undrar om de kan flytta sin vaccinationstid till lämpligare tillfälle.

– Ja, vi har fått frågor om det här, bekräftade infektionsläkaren, överläkare Asko Järvinen på fredagen när Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS informerade om det aktuella coronaläget.

Järvinen påpekar att det är en stor logistisk utmaning om folk inte dyker upp när de har fått en tid.

– Om man har tinat upp vaccin och folk inte kommer så kan doser gå till spillo, säger han.

Överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd är medlem i den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR, som tagit fram den nationella vaccinationsordningen.