Om vi lyckas röja i djungeln av halvdigital vegetation kanske resurserna räcker till personlig service, öga mot öga, med dem som behöver.

Jag tänkte, barnsligt nog, att jag sköter det med vänster hand. Jag hade ett myndighetsärende som gällde en fastighet. Ärendet skulle till Lantmäteriverket och involverade förutom mig själv också två andra personer i familjen.

Eftersom jag har noterat att det numera finns många digitala tjänster, där jag bara kan logga in med bankkoder för att identifiera mig, tog jag inte ut någon stress i förväg. Jag trodde att tre tomtägare som bor på olika adresser kan få det här ansökningsärendet skött genom att alla, på varsitt håll, loggar in med bankkoder hos Lantmäteriverket och sköter det digitalt.

Men när jag loggade in, nästan på dagen 50 år efter att människan lyckats landa på månen, fick jag inse att det var fråga om ett kvasidigitalt skämt. Även om jag var identifierad och inloggad blev jag hänvisad till en blankett som går att printa ut, underteckna och skicka in. Nej, en pdf-blankett är inte en digital tjänst – och inte heller möjligheten att skanna ett papper och skicka det per e-post. Det är kvasidigitalt.

Hur många finländare har myndighetsärenden som involverar släktingar, och måste skramla ihop antingen underskrifter eller fullmakter från höger och vänster? Och om det ändå finns elektronisk identifikation, varför ser jag då fortfarande en rad ärenden på myndighetsportalen Suomi.fi där servicen ännu inte är digital, utan där länken innehåller en blankett för utskrift.

På SDP:s sommarmöte tog statsminister Antti Rinne upp problemet att en stor skara äldre människor inte har samma tillgänglighet till service, då tjänster blir digitala. Alla har inte internet, alla har inte ens erfarenhet av att logga in någonstans. Det leder till att vi har en grupp människor i samhäller med sämre tillgång till service.

Samtidigt finns en växande skara som jag, som gärna använder 100 procent digitala tjänster med e-identifikation för snabba ryck.

Jag är övertygad om att lösningen för allas väl och trivsamhet är en och samma lösning: Vi måste få bort halvdigitala, kvasidigitala och användarovänliga tjänster. I stället behöver vi dela upp dem i helt digitala, enkla och automatiserade tjänster som inte alls kräver tid av myndigheter – och så helt mänskliga tjänster av kött och blod, tid att hjälpa.

Om vi lyckas röja i djungeln av kvasidigital vegetation kan jag bjuda på de handläggningsresurser som nu går till mina halvdigitala ärenden, och ge dem till någon som behöver service öga mot öga.

Sylvia Bjon Reporter