Sveriges framtida drottning, prinsessan Estelle fyller 10 år på onsdagen.

En glad flicka skrattar mot fotografen på de nytagna bilder som det svenska kungahuset lade ut på prinsessan Estelles 10-årsdag. Kronprinsessan Victorias och prins Daniels förstfödda har ofta beskrivits som utåtriktad och nyfiken.

Prinsessan Estelle föddes tidigt på morgonen den 23 februari 2012, och prins Daniels uttalande om hur han mådde blev bevingat. Känslan av lycka är "all over the place" konstaterade Daniel när han mötte pressen på Karolinska sjukhuset.

Tre månader senare döptes flickebarnet och fick namnen Estelle Silvia Ewa Mary. Hon är hertiginna av Östergötland. Fyra år senare, i mars 2016, föddes lillebror, prins Oscar.

De senaste veckorna har förmodligen varit tumultartade även för prinsessan Estelle. När hennes föräldrar gick ut och dementerade ryktena om en förestående skilsmässa sade de att en anledning till dementin var att värna om familjen.

Födelsedagen firar Estelle privat, med familjen hemma på Haga slott.