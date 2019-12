Prinsessan Anne är kungligheternas modiga rebell

Prinsessan Anne ansågs länge vara det brittiska kungahusets rebell. Men nu är drottning Elizabeths och prins Philips enda dotter också en världskändis, tack vare tv-serien The Crown.

Den man som beslöt sig för att kidnappa prinsessan Anne visste inte att han gav sig på kungahuset Windsors modigaste medlem. Brottslingen, vid namn Ian Bell, började beskjuta bilen i vilken prinsessan och hennes dåvarande man, Mark Phillips, färdades.

När Ian Bell, under vapenhot, försökte tvinga prinsessan att samarbeta och stiga ur bilen svarade hon med ett barskt "Not bloody likely" (Det är förbannat osannolikt). Bell, som hade hoppats på en lösensumma på två miljoner pund, försökte fly men övermannades.

Incidenten inträffade 1974 men prinsessans kavata attityd blev känd först 30 år senare när hemligstämplade dokument offentliggjordes.

Den orädda och slagfärdiga prinsessan Anne har ansetts vara prins Philips favoritbarn medan drottning Elizabet II har förmodats ha ett mera distanserat förhållande till sin dotter.

På senare år tycks mor och dotter ha kommit närmare varandra – kanske på grund av att prinsessan Anne idogt stretar på med sina kungliga plikter, och kanske för att drottningens favoritson, prins Andrew har gjort bort sig så grundligt vad gäller den sexbrottshärva prinsen misstänks vara inblandad i.

En video med prinsessan Anne gjorde viral succé härom veckan. Filmsnutten togs utanför Buckingham Palace i samband med firandet av Natos 70-års jubileum, ett firande i vilket bland annat president Donald Trump och Melania Trump. På filmen ser vi drottning Elizabeth fäkta åt sin dotter medan den skrattande prinsessan höjer armarna i en frågande gest.

De ivriga tolkade filmen som att drottningen otåligt ville att Anne skulle hälsa på det amerikanska presidentparet och att Anne vägrade men den verkliga förklaringen sägs vara att Anne förklarade att inga fler dignitärer var i antågande.

Modet och självsäkerheten är garanterat karaktärsdrag som prins Philip tidigt gillade hos prinsessan Anne. Det är ingen hemlighet att prins Philip ansåg att hans förstfödde, prins Charles var för vek och för ointresserad av manliga aktiviteter som barn. I dottern såg prins Philip egenskaper han beundrade.

I en förmodligen fiktiv replik i The Crown vädjar Hertigen av Edinburgh om hjälp av prinsessan Anne för att, säger han, hon är den kunglighet som är "sparsammast, mest jordnära, mest lågprofilerad och opretentiösast".

Prinsessans Annes talang för att inte hymla lyfts fram i The Crown där prinsessan introduceras i den tredje och nyaste säsongen. Det första vi ser av prinsessan är hennes ridstövlar, som kameran zoomar in, när hon bestämt marscherar framåt i Buckingham Palaces långa korridorer.

Senare får vi se Anne gnola David Bowie i bilen, boxa sin storebror prins Charles, han som en dag ska bli kung, i magen och uppmuntra honom att inte vara en mes samt i näbbigt tonfall diskutera prins Charles besatthet av Camilla Shand med sina föräldrar och drottningmodern.

Tv-serien lyckas också avslöja en nyhet från det verkliga livet, nämligen att prinsessan Anne hade en relation med Andrew Parker-Bowles innan denne gifte sig med Camilla.

Skådespelaren Erin Doherty, som gör en porträttlik Anne, har i intervjuer sagt att hon, fram till att hon fick rollen, var totalt ointresserad av de brittiska kungligheterna. För henne representerade de bara en grupp människor som alltid hade funnits.

Vad The Crown inte berättar är att prinsessan Anne är huset Windsors flitigaste när det gäller uppdrag och representation. I fjol uppgick prinsessans arbetsbörda till 518 kungliga åtaganden. På andra plats kom prins Charles med 507 uppdrag och på tredje plats prins Edward med 463 åtaganden.

Eventuellt får vi se mera av prinsessan Anne i fjärde säsongen av The Crown och kanske då några glimtar av äktenskapet mellan prinsessan och kapten Mark Phillips. Paret gifte sig i Westminster Abbey i november 1973 och fick två barn, Peter Phillips och Zara Tindall.

Knappt tjugo år senare skrev prinsessan Anne historia genom att skilja sig och gifta om sig med Timothy Laurence. En skilsmässa i den brittiska kungliga familjen var på den tiden något oerhört men senare samma år (1992) skilde sig också prins Andrew och hertiginnan Sarah samtidigt som sprickorna i äktenskapet mellan prins Charles och prinsessan Diana blev uppenbara.

I motsats till prins Andrew ville prinsessan Anne inte att hennes två barn skulle tituleras prins och prinsessa. Tack vare detta har Peter Phillips och Zara Tindall kunnat leva ett mera privat liv än prinsessorna Beatrice och Eugenie.

Nu ryktas det om att prins Charles är pådrivande kraft i att krympa det brittiska hovet, enligt modell från huset Bernadotte. I så fall skulle Beatrice och Eugenie eventuellt förlora sina prinsesstitlar.

Sommaren 2020 fyller prinsessan Anne 70 år och kan samtidigt celebrera ett halvt sekel som arbetande prinsessa. Enligt spekulationer i brittisk press förbereder mamma drottningen ett gigantiskt födelsedagskalas för sin dotter.

I något skede hette det att prinsessan Annes 70 år och prins Andrews 60 år skulle firas på samma kalas men så lär det inte bli. Firandet av prins Andrew har ställts in på grund av sexskandalen.