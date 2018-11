Prins Charles är världens äldsta tronföljare – fyller 70 år nästa vecka

På tröskeln till sin 70-årsdag väntar prins Charles fortfarande på att få tillträda det ämbete han varit tronföljare till i 67 år. Allt tyder på att han får vänta lite till.

Om prinsen av Wales, Charles Philip Arthur George, finns många anekdoter. En av dem handlar om hur den brittiske tronföljaren kom in i sitt kök i Clarence House, såg en tallrik med rester övertäckt av plastfilm och utstötte ett skrik av fasa. Prinsens hustru, hertiginnan Camilla kom rusande i tron att något hemskt hade hänt och hittade sin man, pekande på plastfilmen alltmedan han förfärat undrade Vad är det? – Bara plastfilm älskling, förklarade hustrun.

Anekdoten finns med i Tom Bowers färska biografi The Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles. Biografin är inte auktoriserad av hovet och Bower delar frikostigt med sig av andra egenheter hos prinsen – som att betjänterna stryker hans skosnören och att han, när han besöker vänner ute på den engelska landsbygden skickar sin egen säng och en egen toalett i förväg.

Generationskamraterna går i pension. Men prins Charles förefaller allt spänstigare med åren och tur är väl det.

– Alla i min ålder vet att tiden går snabbare än när man var ung. Men jag har så mycket kvar att uträtta, säger prins Charles i en färsk intervju i Vanity Fair.

Prinsen är känd för sitt engagemang och sina bestämda åsikter i frågor som handlar om klimatförändringen, alternativ medicin och arkitektur. Känt är också att prinsen avskyr mediebevakningen. "Ingen vet vilket helvete det är att vara prinsen av Wales", hördes han en gång muttra.

Mindre känt är att Charles är flitigast av de brittiska kungligheterna då det gäller att fullfölja sina plikter. I fjol hade prinsen av Wales 546 kungliga uppdrag medan hans söner prins Harry och prins William landade på 206 och 171 uppdrag.

Sönerna Harry och William är, med sina fruar hertiginnorna Meghan och Catherine, kända för att vara noggranna när det gäller mediebevakningen. Prins Charles hustru, hertiginnan Camilla, beskrivs som mera avspänd.

Camillas popularitet har varit stadigt stigande sedan dagarna då hon var känd som prins Charles älskarinna och hette Camilla Parker-Bowles. Charles första hustru, prinsessan Diana, gav henne öknamnet rottweilern och beskrev henne som den tredje parten i äktenskapet.

Prins Charles och prinsessan Diana var skilda när Diana förolyckades i en trafikolycka i Paris i augusti 1997. Charles och Camilla, som hade visat upp sig tillsammans, intog av respekt för sönerna och de brittiska rojalisterna en tillbakadragen linje och Camilla syntes inte lika ofta vid prins Charles sida.

Så småningom återkom hon och britterna vande sig vid att se paret tillsammans. Men Camillas ställning var oklar – hon var varken älskarinna eller hustru och av rädsla för reaktionerna lät prins Charles det hela fortgå.

Till slut fick drottningen nog och bad sin äldste son komma fram till en lösning. Resultatet blev att prins Charles fick sitt livs kärlek vid en civil vigsel, åtföljd av en kyrklig välsignelse, i Windsor 2005.

Under de 13 år som gått har prins Charles och hans hertiginna blivit än mer sammansvetsade. Hon har kvar huset där hon bodde innan bröllopet och tillbringar ett par dagar per vecka där, i ett hem som beskrivs som ett bohemiskt kaos och där hon utan hovetiketten kan umgås med sina fem barnbarn. Prins Charles är däremot känd för att vara pedant och älska ordning och reda.

Camilla är den enda av kungligheterna som har hörts avslöja att hon tittar på tv-serien The Crown. I samma veva ska hon ha sagt att hon inte ser fram mot kommande avsnitt. Hon dyker upp i säsong tre.

I ett Storbritannien som i snart tre år präglats av brexit ses kungahuset Windsor i dag som en stabiliserande faktor.

Att Camilla, hertiginna av Cornwall, en dag blir drottning ses inte längre som något så fruktansvärt som det utmålades som för tjugo år sedan.

Prins Charles innehar den föga avundsvärda positionen av att vara den tronföljare som har väntat längst på att få ta över kronan. Hans mamma, drottning Elizabeth, är 92 år och sitter på ett annat rekord, som den monark som regerat längst.

I den kungliga familjen är det förbjudet att prata om dagen då drottningen dör men en detaljerad plan med rubriken Operation London Bridge finns. En lika hemlig plan, rubricerad Operation Golden Orb, beskriver i detalj arrangemangen när Charles ska krönas till kung.