En precis silikonreproduktion av Freuds berömda divan är det mest spektakulära verket på Helsinki Contemporarys grupputställning Working on it. De flesta av de medverkande konstnärerna har något att säga, men den pretentiösa introduktionstexten förblir ett mysterium.

De ofta citerade tre orden "less is more" kan härledas till 1800-talet. Frasen "att kalla en spade för en spade" härstammar å sin sida från 100-talet och återfinns ursprungligen i ett verk av Plutarch...