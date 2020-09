Pressad Trudeau vill ha förnyat förtroende

Skakad av skandaler och tyngd av en pandemisargad ekonomi väntas Justin Trudeau utlova ett stort stödpaket när det kanadensiska parlamentet öppnar. Mindre än ett år efter att premiärministern gav sin senaste regeringsförklaring är det dags för en ny, som följs av en avgörande förtroendeomröstning.

Det är den brittiska kronans representant i Kanada som läser upp det så kallade trontalet – premiärministerns programförklaring för regeringens politik. Justin Trudeaus regering lade fram ett sådant för mindre än ett år sedan, efter valsegern då hans parti Liberalerna tappade majoriteten i parlamentet.

Det var innan covid-19 tagit livet av tusentals kanadensare och pandemin skapat det största budgetunderskott som landet sett sedan andra världskriget. Och före det, nummer tre i den rad av skandaler som förföljt Trudeau.

Under våren bidrog regeringens kraftfulla insatser mot pandemin till att premiärminister Trudeau vann tillbaka något av det förtroende som han tappat efter en kritiserad resa till Bahamas, där han och familjen bodde hos en miljardär och religiös ledare som tidigare tagit emot enorma summor i statliga bidrag från Kanada, samt anklagelser om inblandning i påverkansarbete mot rättsväsendet.

I juni i år blev det känt att ett statligt miljonkontrakt för att ge stipendier till gymnasieelever gått till välgörenhetsorganisationen WE Charity – en verksamhet med band till Trudeaus familj. Kritiker menade att WE Charity favoriserades och även internt blev Trudeaus förtroende kantstött. Skandalen ledde till den tredje etiska utredningen av premiärministern under hans fem år vid makten.

I augusti meddelade Trudeau sitt ovanliga beslut att ajournera parlamentet till 23 september och då lägga fram ett nytt trontal. Många tolkade detta som att premiärministern vill ha en omstart. Talet är en möjlighet att presentera regeringens planer för hur man ämnar hantera en situation som ser helt annorlunda ut än vid förra årets val. Trudeau förväntas – förutom direkta pandemiåtgärder – ta upp utökning av a-kassan och investeringar i förskolan.

Onsdagens trontal och ett tal som Trudeau själv väntas hålla efter följs av en obligatorisk förtroendeomröstning i parlamentets underhus. Och det är detta som fått kanadensarna att börja spekulera i om de kommer att gå till valurnorna igen redan i höst. Får regeringen inte stöd i underhuset måste den avgå.

– Jag vill inte ha ett nyval. Jag tror inte att Kanadas folk vill ha ett nyval. Men om det blir ett val så löser vi det, har Trudeau sagt och hävdat att han behöver parlamentets godkännande för att kunna gå vidare med regeringens politik.

Men få tror att regeringen kommer att fällas. Den fragmenterade oppositionen förstår nog att ett nyval under brinnande kris snarare skulle gynna dem som sitter vid makten, säger Geneviève Tellier professor vid universitetet i Ottawa, som nyhetsbyrån AFP pratat med.

– Det går inte att ha stora politiska möten just nu där kandidater har möjlighet att synas, säger hon.