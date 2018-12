Pressad May till Haag och Berlin

Efter måndagens debacle kring den uppskjutna parlamentsomröstningen om brexit reser Storbritanniens hårt ansatta premiärminister Theresa May till Europa för att rädda sitt brexitavtal med EU.På tisdagen besöker hon Mark Rutte i Haag och Angela Merkel i Berlin.

May är ansatt av ett internt partiuppror som hotar att torpedera hennes överenskommelse med Bryssel om det brittiska EU-utträdet. Under tisdagen skulle underhuset i London ha röstat om avtalet, men May sköt upp omröstningen i måndags, då hon bedömde att den skulle vara omöjlig att vinna.

Nu reser hon till Europa för att bearbeta regeringschefer inför EU-toppmötet senare i veckan, då brexit än en gång lär dominera dagordningen. Samtidigt växer motståndet på hemmaplan, där den konservative parlamentsledamoten Crispin Blunt har lämnat in en not om att han saknar förtroende för premiärministern.

Det krävs att sammanlagt 48 konservativa parlamentsledamöter skriver och begär en misstroendeomröstning mot premiärministern för att en omröstning ska genomföras. Blunt är nummer 26 i ordningen, rapporterar The Times.

– Jag vill uppmuntra dem som funderar på det. Gör det bara, säger Blunt enligt tidningen.

Rättad: I en tidigare version av texten förekom en missvisande formulering. Rätt är att det skulle krävas 48 Toryledamöter för att sjösätta en misstroendeomröstning mot Theresa May.

Ytterligare en parlamentsledamot har lämnat in en not om att han saknar förtroende för premiärminister Theresa May. Arkivbild.

