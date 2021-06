Presidentlivvakt dömd i stor smuggelhärva

En före detta livvakt till Taiwans president har, tillsammans med flera andra ur presidentens säkerhetsteam samt anställda på flygbolag, dömts till fängelse för inblandning i en stor smuggelhärva.

Den tidigare livvakten döms till tio år och fyra månaders fängelse för korruption och skattebrott, meddelar domstolen i Taipei. Ytterligare en person dömdes till tio år och två månader, och tio andra till mellan två och sju års fängelse.

Åtal för ett 100-tal personer till, som misstänks ha varit involverade, har skjutits upp.

Det var för två år sedan som president Tsai Ing-wens dåvarande livvakt försökte smuggla in 9 800 cigarettlimpor, på väg hem från en officiell resa till Karibien med presidenten. Senare uppgifter från flygbolaget China Airlines visar att stora mängder tullfria cigaretter regelbundet köptes in under presidentens resor.