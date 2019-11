Presidenten drog ett skämt om fru Jenni Haukios aftonklänning

Med bara en vecka kvar till självständighetsmottagningen mötte president Sauli Niinistö pressen på slottet.

När presidentkansliet ordnar sitt årliga presstillfälle om arrangemangen kring slottsbalen brukar det handla mest om bespisning och underhållning. Men i år var president Sauli Niinistö själv på plats och ville förklara varför han valt kunskap och samhällelig diskussion som årets tema för mottagningen.

– Vi lever i en värld där mängden av information, tillgången till den och hur den delas har vuxit kraftigt och kommer att göra så också i fortsättningen.

Han talade om att det är hektiskt när massan drabbar oss.

– Då människor utsätts för en stor mängd information minns de oneliners eller rubriker. Och att det kommer mycket information leder också till en mänsklig reaktion, till att källkritiken glöms bort.

Enligt presidenten har den här situationen skapat utrymme för halvsanningar och till och med för lögner.

– Om vi går i den riktningen blir det här en svår plats att leva på för oss alla.

Han talade om de riktade trakasserier som drabbar politiker, människor i offentligheten, journalister – ja till och med elever.

– I slutändan är det ingen som vinner på det här. Förlorarna är många.

HBL frågade hur orolig presidenten är för desinformation från främmande makter

– Förstås är vi kanske alla av samma åsikt att informationen skulle vara riktig. Men vi har också möjligheter att ha kritisk diskussion för att hitta sanningen, säger Niinistö.

En nyfiken reporter från en kvällstidning ville veta hur temat för årets bal skulle påverka valet av aftonklänning för fru Jenni Haukio.

Efter en stunds tystnad kom svaret:

– Den är inte så väldigt avslöjande, sade han och fick den samlade journalistkåren att brista ut i skratt.

Efter att presidenten gjort sorti var det dags att tala om läckerheterna som serveras på det stiliga buffébordet den 6 december. Vi fick bland annat veta att "brödsvinnsöl" fanns på menyn. För att förstå vad det är vände vi oss till Jyrki Jääskeläinen, som är köksmästare på slottsbalen andra året i rad.

– Ölet, som kommer från ett mikrobryggeri, är gjort på svinn av rågbröd.

Nytt för i år är också salmiakbakelserna och en del av smörgåstårtorna har också fått ett annat innehåll. Bland annat står en smörgåstårta med gädda, rom och abborre på menyn.

– Smörgåstårta har det alltid funnits, det är en av våra mest populära rätter.

Jääskeläinen bekräftar att smörgåstårtan brukar gå åt.

Också i år satsar slottet på ekologiska och inhemska grönsaker, rotfrukter och spannmålsprodukter. Buskblåbären i de söta munsbitarna och äppelmusten kommer till exempel från presidentens sommarresidens Gullranda. Däremot avslöjas inga andra producenter.

I fjol var den legendariska bålen ekologisk till 82 procent, men i år den det helt och hållet.

– Vi har gjort en smärre förändring i receptet, det påverkar smaken lite. Alkoholhalten i bålen är närmare 12 procent, säger Berit Mäkinen som är serviceförman på presidentens kansli.

På slottet berättar man också att det röda och vita vinet är både veganskt och ekologiskt, medan transporten av varor till slottet är miljövänliga och förpackningarna man använder är återvinningsbara.

På självständighetsdagen kommer veteranerna att få dricka kaffe till den finlandssvenska folkvisan Vem kan segla förutan vind? Det är den 67 år gamla helsingforsiska gosskören Cantores Minores som står för sången. Och de framför också Finlandia på de två inhemska språken.

När Gardets combo tillsammans med solisterna Laura Voutilainen och Lauri Mikkola sätter i gång med dansmusiken i rikssalen kan man skaka loss till allt från Lasse Mårtenssons Att segla är nödvändigt, Bruno Mars Uptown Funk, The Beatles She Loves You till Michael Jacksons The Way You Make Me Feel. Jackson anklagades i våras postumt för sexuella övergrepp mot barn i en mycket omtalad dokumentär.

För övrigt firar Gardets musikkår, dit combon hör, sitt 200-årsjubileum. De uppträdde redan på presidents allra första mottagning på självständighetsdagen för 100 år sedan.

Blomsterarrangemang blir det också i år, då 5 000 snittblommor och torkade blommor i blåvitt förtjusar gäster, tittare och läsare. Slottet dekoreras också med krukor där det växer rosor, amaryllisar, tulpaner, krysantemer och blåklintar.

Årets meny på slottet

Salta rätter

Smörgåstårta med gädda, rom och abborre

Smörgåstårta med ren

Smörgåstårta med tomat och basilika

Havtornscrêpes med strömming och nässelcrêpes med gös

Korntunnbröd med sik

Rullar med ris och mört och snittar med ris och regnbåge

Pajer med älg och stensopp

Kornpiroger med basturökt får

Kornpiroger med trattkantarell och skogssvamp

Petits-chouxer med örtfärskost

Tarteletter med blomkål och palsternacka

Vegetariska bullar av bondböna

Inhemska ostar med fröknäckebröd

Söta rätter

Ellen Svinhufvud-tårta

Hallon-chokladtårta med blåbär à la Gullranda

Lingontosca

Salmiakbakelser

Potatisbakelser med choklad

Munsbitar med röda vinbär, åkerbärshallon och lingon

Munsbitar med äpple och kanel, gräddkola och havtornsfärskost

Pepparkakor

Bärmarmelader och chokladkonfekter

Drycker

Slottets ekologiska bål

Miljövänligt kaffe och klimatkompenserat ekologiskt te

Ekologiskt rött och vitt vin

Brödsvinnsöl

Äppelmust från Gullranda

Vatten