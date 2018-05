Prästen som (nästan) stal bröllopsshowen är en jämlikhetskämpe

Den afro-amerikanske ärkebiskopen Michael Curry har lovordats efter bröllopet mellan prins Harry och Meghan.

Michael Currys energiska och vältaliga hyllning till kärleken är ett av de stora samtalsämnena efter lördagens prinsbröllop i Windsor.

Den brittiska pressen är lyrisk och dagstidningen The Independent utnämnde på söndagen Michael Curry till "the stunning preach". Michael Curry inledde och avslutade sitt tal med att citera människorättskämpen Martin Luther King men ägnade största delen av sitt 14 minuter långa anförande åt att lovprisa kärleken.

"Kärleken är stark. Undervärdera den inte. Alla som har varit förälskade vet vad jag menar", sade Curry och fortsatte:

"När kärleken visar vägen vet vi att Gud är vår källa och att vi är bröder och systrar", sade Curry.

Michael Curry är det första afro-amerikanska överhuvudet för den amerikanska episkopala (anglikanska) kyrkan. Han är känd som en förkämpe för samkönade äktenskap, för ekonomisk jämlikhet, för jämlikhet mellan folkslagen och för en human immigrationspolitik.

Curry utnämndes till ärkebiskop för USA:s anglikanska kyrkor 2015. Han är 53 år och utbildad vid toppuniversitetet Yale.

Bland dem som i offentligheten hyllat Curry finns Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury och en av dem som förrättade vigseln mellan prins Harry och Meghan Markle. När nyheten om att Curry skulle tala vid bröllopet kom lär Welby belåtet ha karaktäriserat biskopen som "briljant".

Vid sidan av lovsången till kärleken drog Michael Curry i sitt tal paralleller till de afro-amerikanska slavarna. Efter honom uppträdde gospelkören The Kingdom Choir med Stand by me i nytt suggestivt arrangemang.

Kombinationen av det afro-amerikanska arvet och den brittiska aristokratin blev inte alls så olycklig som många befarade. I stället bevisade mixen att också den stelbenta brittiska monarkin är redo att förnya sig även om flera av de kungliga gästerna verkade besvärade av talet.

Lördagen blev en dag av fest och glädje för brudparet och deras närmaste men också för de drygt 100 000 britter som följde med festligheterna på plats och de drygt 13 miljoner tv-tittarna världen över.

Efter att brudparet vinkande och leende hade åkt i öppen kaross genom Windsor bjöds de 600 gästerna som deltagit i den kyrkliga ceremonin på en mottagning där prins Harrys farmor drottning Elizabeth II var värdinna.

Några timmar senare var det dags för bröllopsmiddag med prins Charles som värd. Prins Harry och hertiginnan Meghan anlände till middagen i en öppen Jaguar, med Harry vid ratten. Paret hade bytt om – bruden bar en höghalsad, barärmad vit klänning designad av Stella McCartney och Harry hade mörk kostym och svart fluga.

Hertiginnan Meghan avvek åter en gång från de kungliga traditionerna genom att hålla tal vid middagen.

Prins Harrys bröllopsgåva till Meghan var en smaragdring dekorerad även med akvamariner. Ringen har tillhört prinsens mamma, prinsessan Diana.

Nu vidtar vardagen för de nygifta. Hertigen och hertiginnan av Sussex kommer inte att resa i väg på smekmånad, åtminstone inte än. De återvänder i stället till hemmet i Kensington Palace och fortsätter med sina kungliga åtaganden.

Det brittiska hovet har, via Twitter, tackat alla dem som engagerat sig i bröllopsparet och som önskar dem allt gott.