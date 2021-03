Postum Golden Globe till Chadwick Boseman – Nomadland bästa dramafilm

Chadwick Boseman, som förra året avled i cancer, tilldelades årets Golden Globe för bästa manliga huvudroll i dramat Ma Rainey's black bottom. – Vi måste ta alla tillfällen i akt för att fira dem som vi älskar, så jag tackar för att jag får möjligheten att göra det, sade hans änka Simone Ledward i tacktalet.

Årets Golden Globe-gala genomfördes för första gången virtuellt, med värdarna Amy Poehler och Tina Fey på varsin scen i Los Angeles respektive New York.

Inför galan hade trots allt röda mattan rullats ut vid Beverly Hilton Hotel i Los Angeles, men i stället för vimmel blev stjärnor intervjuade via en storbildsskärm.

Och vad gäller modet på de medverkande så var det minst sagt av skiftande karaktär.

Många av alla de som medverkade via länk hade klätt upp sig till tänderna, medan vissa hade en mer avslappnad stil. Jason Sudekis höll exempelvis sitt, något virriga, tacktal för utmärkelsen bästa skådespelare i en komedi-tv-serie (Ted Lasso) iklädd en luvtröja, medan Jodie Foster satt i pyjamas med hunden i knät när hon tackade för utmärkelsen bästa kvinnliga biroll i ett drama (The Mauritanian).

Några favorittippade som fick flera priser under natten förutom den animerade filmen Själen, var tv-serierna Schitt's creek och The crown.

Till bästa dramafilm utsågs Nomadland, vars regissör Chloé Zhao även prisades i regiklassen. Det är endast andra gången en kvinna får det priset – senast var 1984 när Barbra Streisand fick det för Yentl. Nomadland planeras ha biopremiär i Finland den 26 mars.

Vinnare i urval under den 78:e Golden Globe-galan: Bästa film, drama: "Nomadland". Bästa film, komedi eller musikal: "Borat Subsequent Moviefilm". Bästa regissör, film: Chloé Zhao, "Nomadland". Bästa skådespelare, drama: Chadwick Boseman, "Ma Rainey’s Black Bottom". Bästa skådespelerska, drama: Andra Day, "The United States vs Billie Holiday". Bästa skådespelare, komedi eller musikal: Sasha Baron Cohe, "Borat Subsequent Moviefilm". Bästa skådespelerska, komedi eller musikal: Rosamund Pike, "I Care A Lot". Bästa kvinnliga biroll, film: Jodie Foster, "The Mauritanian". Bästa manliga biroll, film: Daniel Kaluuya, "Judas And The Black Messiah". Bästa filmmanus: Aaron Sorkin, ”The Trial of The Chicago 7”. Bästa icke-engelskspråkiga film: "Minari". Bästa animerade film: "Soul". Bästa tv-serie, drama: "The Crown". Bästa tv-serie, komedi: "Schitt’s Creek". Bästa skådespelare i tv-serie, drama: Josh O’Connor, "The Crown". Bästa skådespelerska i tv-serie, drama: Emma Corrin, "The Crown". Bästa skådespelare i tv-serie, komedi: Jason Sudeikis, "Ted Lasso". Bästa skådespelerska i tv-serie, komedi: Catherine O'Hara, "Schitt’s Creek". Cecil B DeMille-award: Jane Fonda. Carol Burnett-award: Norman Lear.

Galan inleddes med teknikstrul – både regisserat och på riktigt.

Daniel Kaluuya, som prisades för bästa manliga biroll för sin insats i Judas and the black Messiah, fick nära på inte hålla något tacktal då ljudet inledningsvis inte fungerade för honom.

– Det kommer inte att märkas att vi inte är på samma ställe, sade Amy Poehler från scenen i Los Angeles.

Samtidigt sträckte Tina Fey ut en ovanligt lång och "kapad" arm från New York för att röra vid henne.

På plats i Los Angeles och New York var den vanligtvis stjärnspäckade publiken ersatts av en liten skara vårdarbetare och de flesta nominerade medverkar på distans.

– Tack för det viktiga arbete som ni gör, vi är speciellt tacksamma över att kändisarna får stanna hemma i trygghet i kväll, sade Fey till publiken i lokalen.

Värdparet passade också på att skämta om den kritik som riktats mot pressorganisationen Hollywood Foreign Press Association (HFPA) för bristen på mångfald. Liksom flera av prisutdelarna.

– HFPA består av omkring nittio icke-svarta-journalister. Vi säger omkring nittio för en del av dem kan till och med var spöken, sade Fey.

Flera tacktal innehöll även pikar och politiska utspel.

– Jag var tvungen att simma ut från en sjunkande bil. Jag tror ändå att jag föredrar att göra det framför att var i samma rum som (ex-president Trumps tidigare advokat) Rudy Guiliani, sade Rosamund Pike i sitt tacktal och syftade på att det var just vad Maria Bakalova, nominerad i samma kategori, gjorde i i filmen Borat subsequent moviefilm.

Borat-filmen vann i kategorin bästa komedi och Sasha Baron Cohen utsågs till bästa skådespelare för sin insats.

– Jag vill tacka min medspelare, en rå ny talang som kom från ingenstans. Jag talar så klart om Rudy Guiliani, sade Sasha Baron Cohen i ett av sina tacktal.

Som bästa tv-serie i dramakategorin utsågs The crown och prinsparet Charles och Diana (Josh O'Connor och Emma Corrin) liksom premiärministern Margaret Thatcher (Gillian Anderson) utsågs till bästa skådespelare, skådespelerska respektive kvinnliga biroll i samma kategori.

Storvinnaren under Emmygalan, Schitt's creek, tog också hem flera tunga priser – bästa komediserie och så tilldelades Catherine O'Hara utmärkelsen för bästa skådespelerska i en komedi-tv-serie. Schitt's creek kommer att börja visas i Sub och på mtv.fi den 17 mars, och finns redan nu på C More. The crown finns på Netflix.

