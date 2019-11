I USA delas posten ut sex dagar i veckan, måndag till lördag, och paketen levereras till hemdörren. Postiljonen plockar upp brev- och paketförsändelser från din egen postlåda.

Jag har vistats en del i USA och en stor kontrast jämfört med Finland är postservicen i dessa två länder. Att postförsändelserna har minskat i antal i Finland har minskat Postens lönsamhet och Posten har dragit ner på servicen. Det är förståeligt att brevtransporten minskat på grund av elektronisk kommunikation, men pakethandeln borde ju i rimlighetens namn öka i och med ökad internethandel.

I USA delas posten ut sex dagar i veckan, måndag till lördag, och paketen levereras till hemdörren. Postiljonen plockar upp brev- och paketförsändelser från din egen postlåda. Postlådorna i USA är byggda på ett sätt som gör detta möjligt. Även hushåll på glesbygden får sin post levererad och upphämtad på detta sätt sex dagar i veckan. Serviceavgifterna är förmånliga vilket gör tröskeln att använda sig av postens service låg. Detta leder till att mängden posttransporter hålls på en hög nivå. Ett postkontor behöver man besöka främst för rekommenderade försändelser.

Jag har en nyfödd och har svårt att spendera tid i butiker just nu. Ifall jag vore i USA i december skulle jag beställa de flesta julklapparna via nätet. Jag skulle också beställa en stor del av maten via nätet. Jag skulle skicka i väg mina julkort och julpaket direkt hemifrån. Men eftersom jag är i Finland undviker jag speciellt i december att beställa någonting alls på nätet. Den närmaste postservicen fås i en R-kiosk elva kilometer från hemmet. I december kommer köerna i postkontoret att vara långa och väntetiden för att skicka och ta emot paket kommer att, med en nyfödd, vara alltför långa. Jag bor på glesbygden och det finns heller inget företag som levererar mat till min hemdörr. I USA är mattransport en service de flesta matvaruhus har, men man kan också få mat hemlevererad via posten.

I stället för att posten drar ner på servicen önskar jag att den kunde tänka tvärtom. Varför inte öka den i stället? Med bättre service kommer fler kunder. Postiljonen kör ju ändå ut post, varför inte plocka upp post på samma gång också? Våra postlådor i Finland är inte byggda för att sända i väg post, men det är bara en praktisk detalj som kan ändras. Och ifall det vore förmånligare och snabbare att få paket hemlevererade är jag säker på att människor skulle utnyttja denna service mer och postförsändelserna skulle öka rejält. På sikt tror jag att en mer serviceinriktad politik kunde vända trenden och leda till en blyg lönsamhet för Posten igen.