Posten redovisar ett bättre kvartalsresultat än under fjolårets första tre månader, även om omsättningen minskar.

Posti Group rapporterar en marginellt sänkt omsättning, men en ökad vinst under årets första kvartal. Omsättningen går neråt med 3,1 procent till 384,2 miljoner euro samtidigt som det justerade rörelseresultatet ökar från 12,2 miljoner euro till 12,6.

Ljuspunkten under det första kvartalet är fram för allt att efterfrågan på paket- och logistiktjänsterna har ökat, vilket enligt bolaget beror på att coronapandemin har lett till ökat hemmasittande. Under våren har Posten levererat rekordmånga paket, ungefär 13 miljoner i jämförelse med 12 miljoner under samma period. Mätt i pengar har intäkterna från pakettjänsterna ökat med 4,4 procent, från 101,2 miljoner till 105,6.

Första kvartalet 2020 (första kvartalet 2019 i parentes). Alla siffror i miljoner euro om inget annat anges. Omsättning: 384,2 (396,6) Justerat rörelseresultat: 12,6 (12,2) Soliditet: 40,1% (37,6%)

Ökningen i paketleveranser räcker ändå inte till för att väga upp minskningen i de traditionella posttjänsterna, som står för lejonparten av omsättningen. Under det första kvartalet minskade omsättningen för segmentet med 5,8 procent, från 183,5 miljoner euro till 172,9 miljoner euro.

De brev som hör till de samhällsomfattande tjänsterna fortsatte också minska och utgör nu bara 2,6 procent av alla Postens försändelser, jämfört med 3,6 för ett år sedan.

"Allmänt taget präglas det första kvartalet 2020 av coronaviruset, men det som utmärker våra kvartalssiffror är snarare återhämtningen efter poststrejken. Den slog hårt mot vår verksamhet i slutet av 2019", säger vd Turkka Kuusisto i rapporten.

På grund av den osäkerhet som coronakrisen medför sänker bolaget sin prognos för omsättningens utveckling 2020. Pandemin påverkar bland annat frakttjänsterna samt efterfrågan på tidningar och annonsmaterial.

"Tyvärr väntar vi oss att undantagstillståndet fortsätter ett bra tag. Det betyder att vi måste förbereda oss på att anpassa vår verksamhet inom vissa segment. Vi har redan påbörjat förhandlingar om tillfälliga permitteringar inom fraktverksamheten, och också inom hemtjänsten förhandlar vi om eventuella permitteringar. Som en del av anpassningen avstår ledningsgruppen från en månadslön", säger Kuusisto i rapporten.

Enligt Kuusisto är postens förutsättningar för att uthärda en eventuell omsättningsminskning goda.

"Situationen skapar också nya möjligheter. Jag är övertygad om att vi genom att ta fasta på dem kan klara oss genom dessa utmanande tider."