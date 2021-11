Positiv inställning belönas – Norsenförälder får utmärkelsen "Du är guld värd"

Annika Sylvin-Reuter är en av tio personer i Svenskfinland som under hösten har belönats med förbundet Hem och Skolas utmärkelse "Du är guld värd". Hon får priset för sin positiva inställning och för sitt initiativ att sätta en liten smörkant på Norsenelevernas tillvaro.

Skolåret 2020–2021 går säkert till världshistorien som det tråkigaste någonsin. Eleverna fick gå i skola, trots pågående coronapandemi, men allt utöver de vanliga lektionerna var förbjudet. Det ordnades inga utfärder, teaterbesök eller skoldiscon, det var bara restriktioner och förbud.

Då kom Annika Sylvin-Reuter, aktiv förälder i Norsens Hem och Skola-förening i Helsingfors, på att pigga upp skolans elever med varsitt smaskigt paket.

– Vi i Hem och Skola hade planerat in en massa roligt program under läsåret, men ett efter annat tvingades vi ställa in och avboka på grund av coronan. Då kom jag på att vi åtminstone kunde bjuda eleverna på lite lyxigare bullar. Så vi beställde ett stort parti smörbullar, packade dem en och en i papperspåsar och stansade fast en uppmuntrande hälsning på varje påse, som lärarna sedan delade ut i klasserna, berättar Annika Sylvin-Reuter om en av sina idéer.

Förbundet Hem och Skola delade ut utmärkelsen Du är guld värd på Norsens skolgård på fredagseftermiddagen. Annika Sylvin-Reuter var mycket glad och rörd över diplomet som hon fick.

– Det här är första gången någonsin som skolan har premierat mig för något, så det känns väldigt fint och roligt. Min egen skoltid var inte lätt, för jag har läs- och skrivsvårigheter, så jag har alltid varit tvungen att kämpa i skolan för att klara mig. Jag är i stället den som har en massa goda idéer, det blev kanske mitt sätt att kompensera för att jag inte klarade mig så bra i skolämnen, berättar Sylvin-Reuter.

Nu går hennes tredje barn i Norsen och hon sitter med i styrelsen för Norsens Hem och Skola-förening för trettonde året. Hon trivs i sällskap med andra föräldrar och poängterar att priset borde ha delats ut till hela styrelsen.

– Jag tycker att det är viktigt att man som förälder engagerar sig i barnens skola. Men det är ett samarbete, vi är många föräldrar som gör det här tillsammans. Man behöver faktiskt inte göra så mycket själv om alla är med och gör lite. Ibland behöver också vi föräldrar umgås, gå på restaurang och dricka lite vin, säger hon.

Asko Järvinen, överläkare vid HUS Moa Martin, skolkurator i Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska skolan i Grankulla Mikaela Kokko, biträdande rektor och klasslärare i Nummela skola i Vichtis Ulrika Krook, ordförande för föräldraföreningen vid Hommas daghem i Kyrkslätt Hanna Lönnfors, ordförande för Hem och Skola i Hindhår skola i Borgå Camilla Forsberg, ordförande för Hem och Skola vid Norra Korsholm skola Lillemor Berglund-Koivusalo, speciallärare i Centralskolan i Kronoby Kim Westman, förälder, Malms skola i Pargas Bror-Yngve “Bobo” Johansson, Skolfarfar/morfar i Sunds skola på Åland

Det var en annan förälder till elever i Norsen som nominerade Sylvin-Reuter till utmärkelsen, nämligen Nora Grotenfelt som är aktiv i samma förening. Hon skrev bland annat så här i motiveringen:

"Annikas positiva förhållningssätt och förmåga att hitta på nya lösningar sinar aldrig. Mitt under den pågående pandemin tog hon initiativ till en liten guldkant i tillvaron för elever och lärare. Det var också hennes idé att bifoga en liten hälsning från oss i Norsens Hem och Skola, med andemeningen att inte tappa modet utan att försöka hitta på något som sprider glädje."

– Jag blir väldigt lätt entusiastisk och min iver smittar också lätt på andra. Det är jag som sitter och kläcker en massa idéer på styrelsens möten, och en del av idéerna förverkligar vi sedan tillsammans. Jag vill hjälpa till och skapa en positiv anda i skolan, för med mycket humor och glädje tror jag barnen lär sig mycket bättre, säger Annika Sylvin-Reuter.