Portlands borgmästare Ted Wheeler utsattes för tårgas

Portlands borgmästare, demokraten Ted Wheeler, utsattes för tårgas när han mötte människor som protesterade mot polisbrutalitet och att president Donald Trump sänt federala styrkor till staden.

Tårgasen användes av de federala styrkorna och bilder visar hur borgmästaren förs bort från en folkmassa iförd skyddsglasögon och skyddsmask.

– Det här är en oerhörd överreaktion från de federala polisernas sida, säger han till The New York Times.

– Det här är utan tvekan urban krigsföring.

Tusentals demonstranter gick ut på gatorna på onsdagskvällen enligt NBC under protesterna som inleddes efter att den 46-årige George Floyd avlidit under ett polisingripande i Minneapolis. Enligt polisen har demonstranter kastat brandbomber in i den federala domstolsbyggnaden, vilket orsakat mindre bränder.