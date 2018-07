Popstjärnan Anne-Marie: "Att känna mycket kan vara utmattande"

Anne-Marie är känd för sina listtoppande låtar F.R.I.E.N.D.S och Rockabye. Men den brittiska popartisten har tidigare fått kämpa med att acceptera sin känslighet och släppa taget om destruktiva förhållanden.

Brittiska popartisten Anne-Maries spelning på Ruisrock känns lite som en Taylor Swift-konsert. Publiken består främst av unga tjejer som kan varenda låtrad till hitsen Alarm, F.R.I.E.N.D.S och 2002. Många jublar, filmar och dansar ivrigt med till musiken.

När jag träffar Anne-Marie på Ruisrocks backstageområde är det lätt att förstå varför hon är så populär. Utöver att ha radiovänliga hits är hon trevlig, charmig och lätt att prata med. Hon berättar också att hennes mål är att stärka och inspirera andra.

– Jag hoppas att människor känner sig bättre efter att de hört mig sjunga. Jag hoppas att de känner vad jag känner och att det kan vara uppmuntrande.

27-åriga Anne-Marie är kanske mest känd för låten Rockabye, som hon gjorde tillsammans med Clean Bandit och Sean Paul. Hon säger att hennes debutalbum, som hon släppte i våras, är väldigt självbiografiskt.

– Jag har skrivit om typ allt jag gått igenom i mitt liv. Det finns sånger som jag tänker tillbaka på och undrar hur det är möjligt att jag kände så. Men det bevisar att du alltid blir starkare, oberoende av hur dålig en situation varit.

– De är alla ganska svåra att skriva för jag upplever texterna när jag skriver dem. Det är ganska smärtsamt. Jag har till exempel en låt som heter Perfect. Jag ville skriva en uppmuntrande låt utan att låta predikande så jag gick till en låtskrivarsession och berättade allt jag var osäker över. Det blev sedan låten, men det var ganska läskigt.

Anne-Marie har varit öppen med att hon ofta blivit bedragen i förhållanden, vilket lett till att många låtar på debutalbumet handlar om kärlek, otrohet och hjärtesorg.

– Mina föräldrar har varit tillsammans sedan de var 14 år. Så problemet för mig har varit att jag alltid velat ha det så. I varje förhållande jag haft har jag tänkt att jag ska gifta mig med den här personen. Sen när det inte blivit så eller när de varit otrogna har jag fortfarande velat fortsätta. Jag har därför förlåtit människor för ofta.

– Jag har insett att det jag gjorde tidigare var ganska skadligt för min själ, och jag har även lärt mig mycket om mig själv. Jag har mera respekt för mina känslor i dag och försöker inte vara en del av något som inte fungerar.

– Det tar en evighet. Jag har tillbringat mycket tid gråtandes på mina kompisars sängar och bara tänkt att jag aldrig kommer må bättre. Men jag tror att det går lättare om du försöker förstå vad du känner, i stället för att försöka förstå varför den andra personen var otrogen eller inte älskade dig. Tänk inte att du inte var bra eller snygg nog!

– I dag tänker jag också att om en relation tar slut var det aldrig meningen, oberoende av hur kär jag är eller var i den andra personen.

Anne-Marie är en högsensitiv person (HSP). Hon säger att det påverkar hennes dagliga liv och att hon tidigare hade svårt att hantera sina känslor.

– Under en lång period gillade jag inte hur jag var, och i synnerhet inte den delen av mig. Men många poängterar i dag att det är tack vare mina känslor som jag är bra på att skriva låtar. För att jag kan förstå och känna så djupt över saker. Så jag försöker se det positivt, även om det är svårt. Att känna mycket kan vara utmattande.

– För att ibland behöver du bara ropa och vara arg. När jag var yngre lyssnade jag ofta på Kelis låt I Hate You So Much Right Now och den är så arg, men jag älskade den för att den ger ett utlopp för ilskan, säger hon.

– Jag tycker om att skriva om allt och vill inte bara skriva positiva låtar. Ibland behöver man vara arg och ibland behöver man gråta. Ibland behöver man den sortens musik.

Anne-Marie säger att hon tar hand om sig själv genom att umgås med nära vänner som uppmuntrar henne och genom att kolla på videor och läsa om andra som gått igenom tuffa perioder.

– Jag kan vara min egen värsta fiende och då är det bra med andra personer som säger att det du tänker om dig själv inte är sant.

Låtarna på Anne-Maries debutalbum är skrivna under väldigt olika perioder i hennes liv. Hon berättar att hon kanaliserade sin inre Alanis Morisette i låten Cry, att hon ville att Perfect skulle uppmuntra andra att känna sig självsäkra och att Machine handlar om hennes personliga resa.

– Jag tror att det är det fina med albumet. Det handlar om olika ämnen, inte bara om exempelvis kärlek. Album om kärlek har förstås fungerat bra för Adele och Sam Smith, men jag hade mer jag ville säga på albumet.

För tillfället är Anne-Marie på turné med Ed Sheeran. Hon kommer också ha sin egen turné senare i höst och under nästa år. Det är däremot ingen tvekan om vad som ska hända efteråt.

– Jag ska skriva mitt andra album. Det är mycket på gång, men jag njuter av det.