Pompeo kallar Bolton förrädare efter avslöjande bok

USA:s utrikesminister Mike Pompeo ilsknar till rejält på den tidigare nationelle rådgivaren John Bolton, som har skrivit en bok om sin tid i Vita huset.

Pompeo säger i ett uttalande att John Bolton sprider lögner, halvsanningar och rena falsarier, och att det är sorgligt och farligt att Boltons sista publika roll är som en förrädare som skadat USA.

Bolton, som fick sparken i september av president Donald Trump, har skrivit en bok som redan innan den publicerats har fått stor uppmärksamhet.

Vita huset har i flera dagar försökt stoppa boken The Room Where It Happened: A White House Memoir (på svenska ungefär Rummet där det hände: Memoarer från Vita huset) med motiveringen att den innehåller hemligstämplat material samt att Bolton har brutit mot sekretessavtal. Men utdrag har publicerats i flera amerikanska medier inför utgivningen i nästa vecka.

I boken skriver Bolton att Pompeo ansåg att Trumps diplomatiska ansträngningar med Nordkorea var dömda att misslyckas. Vid ett av toppmötena mellan Trump och den nordkoreanske diktatorn ska Pompeo ha visat Bolton ett anteckningsblock där han skrivit "han snackar så mycket skit", syftandes på Trump.