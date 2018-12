För den brittiske parlamentsledamoten Jeremy Thorpe var mord lösningen när hans tidigare älskare hotade avslöja affären.

För omvärlden kan Storbritannien framstå som de politiska sexskandalernas land – det har varit ett och annat amoröst äventyr som luftats i offentligheten under åren. En av de mest kända skandalerna är den så kallade Thorpe-affären då den liberale parlamentsledamoten Jeremy Thorpe i slutet av sjuttiotalet stod åtalad för att ha försökt mörda sin älskare Norman Scott. Stephen Frears tredelade miniserie A Very English Scandal från 2018 baserar sig på John Prestons bok om fallet från 2016; för manuset står Russell T Davies som skrivit serier som Queer as Folk och Bob & Rose.

I rollen som Jeremy Thorpe ses ingen mindre än Hugh Grant, som själv har erfarenhet av sexskandaler efter att polisen på nittiotalet tog honom på bar gärning när han hade sex med en prostituerad på offentlig plats. Ben Whishaw som vi såg i serien London Spy spelar Norman.

Det handlar om en tid då homosexualitet inte var accepterat utan måste ske i lönndom och kunde ödelägga liv. När männens affär utspelar sig i början av sextiotalet är homosexuella handlingar fortfarande kriminaliserade i landet. Detta hindrar inte Thorpe från att ta ansenliga risker i sitt kärleksliv, något han diskuterar öppet och oblygt med sin bäste vän och partikamrat Peter Bessell spelad av Alex Jennings – två sanna liberaler i en konservativ tid. Thorpe är en brittiskt strikt gentleman som man anar är van att både göra och få som han vill. Han får ögonen på den bedårande ynglingen, en stallpojke och sedermera modell, och ser till att göra honom till sin älskare. Då affären tar slut vägrar Norman lämna Thorpe i fred. Den psykiskt obalanserade unge mannen sitter på en mängd bevis på att relationen ägt rum, och Thorpe blir allt mera trängd. När det hela kulminerar i rättegång briserar skandalen med delikata detaljer för press och allmänhet att gotta sig i.

Det här är en pärla bland BBC-serier, särskilt tack vare de starka rollprestationerna; Hugh Grant är kall, stram, vass, skrupelfri och karismatisk, Ben Whishaw oberäknelig och flamboyant, ett känslosamt naturbarn. En fråga som serien väcker är om männens relation var kärlek? Är Thorpe förmögen till sådana känslor, eller är bara tanken på att älska en man otänkbar vid denna tid? Visst anas här en tragik i botten som handlar om tidens förtryck av homosexuella, men det är inget som serien gör sig sentimental över. Snarare är tonen ironiskt, både Thorpe och Norman har minsann sina sidor, och inte sällan framstår det som sker i komisk dager.

Malin Slotte TV-redaktör