Nu har statsminister Antti Rinne uttryckt farhågor för att övergången till elbilar kan minska statens inkomster.

En elbil kräver precis lika mycket pengar för vägunderhåll och asfaltering som andra bilar. Den kräver lika mycket parkeringsplatser och orsakar lika mycket trafikstockningar. Dessutom kräver den laddningsmöjlighet. Vid tillverkning orsakar elbilen inte bara enorma koldioxidutsläpp, utan kräver även stora mängder kobolt och sällsynta jordartsmetaller som utvinns under neokolonialistiska förhållanden utan miljöhänsyn. Googla på ordet "blodsbatterier"! Inte heller den elektricitet som bilen drivs med är speciellt rumsren.

Men skattemässigt är elbilen den korrekta gröna politikens och de högavlönade stadsbilisternas gullgosse. Bilskatten vid inköp är av storleksordningen 1 000 euro (och man får en subvention på 2 000 euro) och fordonsskatten är endast 200 euro per år. För elektriciteten betalas ingen bränsleskatt.

Jämför med dieselbilen där bilisten redan vid köpet har betalat 5 000 euro bilskatt direkt till staten! Fordonsskatt och drivskatt betalar hen cirka 700 euro per år och (beroende på körda kilometrar) någon tusenlapp i bränsleskatt per år. Totalt betalar hen kanske 2 000 euro per år direkt åt staten för nöjet att vara beroende av sin 3 000 euros Avensis.

Staten inkasserar cirka åtta miljarder euro per år från bilisterna, en summa av samma storleksordning som inkomstskatten. Nu har statsminister Antti Rinne uttryckt farhågor för att övergången till elbilar kan minska statens inkomster. Politikerna verkar ha trott på myten om den dubbla utdelningen enligt vilken man genom att straffbeskatta skadlig verksamhet samtidigt kan minska på denna verksamhet och inhösta mera skattepengar.

Nu måste staten hitta mera pengar! Regeringen höjer följaktligen bränsleskatten ytterligare och exploaterar dem som är beroende av bil, men inte har råd att köpa elbil eller laddhybrid. Den gröna Robin Hood tar av de fattiga och ger åt de rika.