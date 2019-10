Visst kostar tunneln mycket, men de som tänker att pengarna tas från helsingforsarnas skattesats tänker helt fel. Det finns många möjliga finansieringsmodeller.

Tim Johansson gör i sin artikel (HBL 5.10) samma felbedömning som Socialdemokraterna i stadsfullmäktige och de flesta andra har gjort som uttrycker en åsikt om centrumtunneln: att den behövs för att göra det smidigare för bilister att ta sig över den udde vår huvudstad ligger på, från väst till öst eller tvärtom.

För det behövs inte en tunnel. Av erfarenhet vet jag att det går alldeles utmärkt att komma från Österleden till Västerleden via Salutorget eller Järnvägstorget. Men vill man undvika dem bör man ta norr om Tölöviken eller rentav norr om också Bredviken, och då blir vägen mycket längre och resan tar mera tid. Så det får bli Esplanaden eller Brunnsgatan.

Nyttan med en tunnel är att så gott som all trafik tvärs över udden försvinner från markytan, liksom det mesta av trafiken från och till hamnarna. Det ger mera plats för närtrafik till butikerna och servicen i centrum, mera plats för gång- och cykelleder, bättre och snabbare spårvagns- och busstrafik, flera och fridfullare grönområden. Precis det som sossarna och De gröna säger sig värna om, utan att inse att de beslut de tar går precis emot det man säger sig stå för.

Visst kostar tunneln mycket, men de som tänker att pengarna tas från helsingforsarnas skattesats tänker helt fel. Det finns många möjliga finansieringsmodeller, och med nu rådande låga räntor kan man låsa in fördelaktig långsiktig lånefinansiering. I ett välplanerat och väl underbyggt projekt kan stadens andel begränsas till 5–10 procent av den totala finansieringen Avgifterna för att använda tunneln kan enkelt debiteras genom att registerplåten fotograferas och debiteringen sköts via en mobilapplikation som gatuparkeringen i dag. Det går att införa en maximidebitering per dygn för att undvika att storanvändare av tunneln börjar söka sig till markytan.

Stockholm och Oslo är väl knappast mindre gröna huvudstäder än Helsingfors. För båda gäller att topografin begränsar möjligheterna att bygga trafikleder på markytan. Därför har båda valt att lägga fordonstrafiken till underjorden, så att det blir mera plats för en trivsam miljö på markytan. Varför kan inte våra lokalpolitiker begripa denna enkla ekvation?