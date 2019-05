Politiken når inte innanför Eurovisionsbubblan

Ockupationen på Västbanken och den politiska situationen i Israel är inget som de närvarande ESC-journalisterna och fansen tänker på i Tel Aviv. Däremot talas det desto mer om säkerheten.

Den pågående konflikten mellan Israel och Palestina och människorättssituationen i området gör årets Eurovision Song Contest i Tel Aviv till en av de mer politiska i tävlingens historia. Vissa, som en del artister och konstnärer, anser att tävlingen i år borde bojkottas.

På plats i Tel Aviv syns däremot mycket lite av den här konflikten, i synnerhet inom den så kallade Eurovisionsbubblan, det vill säga de hitresta journalisterna och fansen. Inte ens säkerhetsarrangemangen framstår som uppseendeväckande strikta – vilket föranlett frågan om det satsats tillräckligt mycket på dem.

Att den politiska situationen inte är något som diskuteras bland press och fans på plats intygar Mira Nunez från Spanien.

– Vissa har försökt göra det här evenemanget politiskt, men i slutändan är det här en musiktävling, så jag tycker vi ska försöka avpolitisera allt runtomkring, säger hon.

För henne är det oproblematiskt att resa till Israel, eller till något annat land som arrangerar festivalen. Även i Spanien har röster höjts för en bojkott, men enligt Nunez är de få. Däremot förvånar det henne hur anspråkslösa säkerhetsarrangemangen verkar vara i år.

– Det var mera säkerhetsarrangemang i Portugal i fjol. Det överraskar mig att jag ser mindre armé och polis här, säger hon.

Dominik Rzepka från Tyskland anser att årets Eurovision är den mest politiska han varit på.

– Det är hela situationen med israelisk politik och säkerhetsaspekterna som finns i huvudet på oss alla, säger han.

Han får också många frågor hemifrån om årets arrangemang, om säkerheten, bojkotten och det politiska. Själv ogillar han kravet på bojkott.

– Jag vill att musiken ska stå i förgrunden. Artisterna förtjänar att vi koncentrerar oss på den. Vi är här för att fira Eurovision Song Contest. Men förstås förstår jag att vi också måste tänkte på den politiska situationen och säkerheten, det är också en del av den här tävlingen.

Även för Rezpka var det oproblematiskt att komma till Israel. Han tycker det är bra att vara medveten om de politiska aspekterna, men vill inte skuldbelägga någon.

– En del är bara här för att festa, vilket är okej. Det är inte rätt att säga åt dem att de borde bry sig mer om politik. Det är däremot bra att vara politiskt och också religiöst medveten. Jag kan till exempel förstå att vissa judar inte gillar att det är en stor fest under sabbaten.

Maria Christine Madsen från Danmark upplever däremot inte årets festival som politisk.

– Några nummer har ett budskap, men jag vet inte om det är så politiskt i förhållande till Israel, säger hon.

Hon märker inget av konflikten mellan Israel och Palestina under evenemanget, och upplever heller inte att ämnet diskuteras.

– Det överraskar mig lite. Men jag tror att människor respekterar att det är en sångtävling som ska samla i stället för att splittra.

Hon tycker inte heller att tävlingen ska bojkottas, även om det också i Danmark förts en bojkottdiskussion.

– Jag tycker man ska bortse från de politiska aspekterna i Eurovisionen, eftersom det är meningen att det ska föra samman och vara något positivt, om det så är i Israel eller i ett annat land med en pågående konflikt.

Beträffande säkerhetsarrangemangen säger hon att hon inte känt sig otrygg på något vis. En journalist som inte vill uttala sig med namn berättar däremot att hens arbetsgivare har en särskild säkerhetsplan för alla de skickat till Israel. De har fått instruktioner hur de ska göra om det händer något. Några sådana försiktighetsåtgärder har inte Madsens arbetsgivare vidtagit.

– Nej, faktiskt inte över huvud taget. Jag tänker att vi bara kör, skrattar Madsen.

Asaf Golan som själv är från Israel upplever inte årets evenemang som politiskt över huvud taget.

– Vi är vana vid den politiska situationen under hela året, och för oss är det här en paus. Inte ens i nyheterna är det mycket politik just nu. Vi pratar bara om Eurovisionen, produktionen och allt som händer här.

Uppropen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner – eller BDS som de ofta benämns – ser han närmast som en rutin.

– Vi är vana vid det. Varje gång en internationell artist ska uppträda i Israel kommer det protester från BDS.

Även om det inte syns i stadsbilden, och i synnerhet inte inom Eurovisionsbubblan, genomförs ändå protester och demonstrationer i staden under Eurovisionsveckan. Exempelvis under söndagens öppningsceremoni protesterade propalestinska demonstranter inte långt från den orangea mattan där artisterna gick.

– De kan göra vad de vill, det råder yttrandefrihet, säger Golan.

– Ja, naturligtvis. Händer det något unikt så gör vi det.

Han tycker däremot att människor inte borde förlita sig så mycket på nyhetsrapporteringen för att skapa sig en uppfattning om hur det är i Israel.

– Människor vet inte hur det verkligen ligger till. De hör att det är krig i Israel, men när de kommer hit till Tel Aviv ser de att det inte är som i nyheterna.

I sin egen rapportering om evenemanget har han bland annat uppmärksammat säkerheten.

– Jag har intervjuat många reportrar här och frågat om de är rädda. Men ingen är rädd och alla som kommer hit pratar bara om musik.

Han tror också att säkerhetsarrangemangen är fullt tillräckliga, även om de inte verkar vara så stränga. Visserligen är den militära och polisiära närvaron kring arena och presscenter stor. Men för att ta sig in i presscentret krävs inte mer invecklade procedurer än att man först visar innehållet i sin väska för en vakt innan man går in på området. Innan man släpps in i presscentret röntgas ens tillhörigheter och man går genom en detektor, precis som på flygplatser. Det är samma säkerhetsnivå som det brukar vara under det här evenemanget.

– Allt i Israel, som flygplatser och varuhus, är mer bevakat än någon annanstans. Det är ganska tryggt att vara här, säkerhet är något vi är bra på. Antagligen är det så att många du tror vara vanliga människor egentligen är vakter. Säkerhetsarrangemangen finns, man ser dem bara inte alltid, säger Asaf Golan.