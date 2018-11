Polisstyrelsen: Kör inte alkoholpåverkad från julfesten

Håll dig nykter i trafiken under julfestligheter, uppmanar polisen.

Polisen kommer att intensivövervaka trafiken under novembermånads två sista veckoslut. Under övervakningsperioden kommer polisen att utföra blåstest särskilt under kvällar och nätter.

– Lämna bilen hemma och använd i stället till exempel kollektivtrafik, om du tänker fira en julfest med alkohol, säger polisinspektör Timo Ajaste i ett pressmeddelande.

Polisen övervakar också den allmänna ordningen i närheten av olika festplatser.

– Det är också viktigt att komma ihåg att fästa en eller flera reflexer på ytterkläderna, säger han i pressmeddelandet.