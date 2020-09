Poliser tagna ur tjänst efter Floydliknande dödsfall

Sju poliser som var med vid gripandet av en svart man i Rochester i New York i mars har tagits ur tjänst. – Daniel Prude sveks av polisen, av sjukvården, av samhället och av mig. Jag fylls av sorg och ilska mot mig själv för alla brister som ledde fram till hans död, säger stadens borgmästare Lovely Warren.

41-årige Daniel Prude avled efter ett polisingripande i mars. Uppgifter om gripandet har nu offentliggjorts av Prudes familj och aktivister. Inspelningar från polisernas kroppskameror visar hur Prude förses med huva och handfängsel och tvingas ligga på marken med ansiktet nedåt.

Prudes bror Joe hade ringt polisen och bett om hjälp eftersom brodern var psykiskt instabil. När polis kom till platsen var 41-åringen naken ute på gatan. Han var till en början medgörlig, men började sedan protestera. Det var då han tvingades ner på marken, där han hölls kvar och efter flera minuter slutade andas.

En vecka senare avled han på sjukhus när den livsuppehållande behandlingen avslutades. En obduktion slog fast att han också hade små mängder av den hallucinogena drogen PCP i blodet.

– Jag ringde ett samtal för att min bror skulle få hjälp, inte för att han skulle bli lynchad, säger Joe Prude enligt Reuters.

New Yorks delstatsåklagare utreder fallet och stadens borgmästare, som säger att hon fick kännedom om fallet först i augusti, kallar det för en rasistisk handlig.

– Institutionell och strukturell rasism ledde fram till Daniel Prudes död. Jag kommer inte att förneka det, jag står inför det faktumet och jag kräver att rättvisa skipas, säger borgmästare Warren.

På torsdagskvällen lokal tid samlades flera hundra personer för en fredlig protest vid Times Square i New York.

Redan under onsdagen protesterade människor i centrala Rochester, cirka 40 mil norr om staden New York. Enligt lokaltidningen the Democrat and Chronicle upplöste polisen demonstrationen med hjälp av pepparsprej och grep nio personer.