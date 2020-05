Poliser sparkas efter uppmärksammat dödsfall – "Att vara svart i USA ska inte vara en dödsdom"

En film som visar hur poliser i Minnesota misshandlar obeväpnad svart man har spridits på internet och väckt fördömanden och avsky. Nu har de fyra poliserna fått sparken och fallet utreds av FBI.

En video filmad i måndags visar hur en vit polis med knäet sätter sig på en svart mans nacke. Mannen ligger på gatan och hörs klaga på att han inte kan andas, men varken den misshandlande polisen eller hans tre kolleger lyssnar på hans vädjan.

När de sedan beordrar honom att resa sig ligger han kvar, oförmögen att röra sig. Senare samma dag avled mannen, som heter George Floyd, i Minneapolis i den amerikanska delstaten Minnesota.

När videon spreds över internet kom fördömanden från hela USA och Minneapolis fylldes på tisdagen av tusentals demonstranter. Enligt Minneapolis-tidningen Star Tribune kastade flera demonstranter vattenflaskor på kravallutrustad polis, som svarade med tårgas.

Minneapolis borgmästare Jacob Frey hade då redan med omedelbar verkan avskedat de fyra poliserna.

– Det jag såg var på alla möjliga sätt fel, säger Frey på en presskonferens.

I ett inlägg på Facebook skriver han vidare: "Att vara svart i USA ska inte vara en dödsdom".

Delstatens guvernör Tim Walz säger i ett uttalande att "avsaknaden av medmänsklighet i den hemska videon är fruktansvärd. Vi kommer att få svar och kräva att rättvisa skipas".

Den federala polisen FBI har inlett en förundersökning om dödsfallet. Men det räcker inte, anser många medborgarrättsgrupper och bland annat har krav på att de fyra poliserna ska åtalas för mord rests.

Medborgarrättsgruppen The American Civil Liberties Union konstaterar att fallet i Minneapolis visar att amerikansk polis fortsätter att använda våld mot svarta som ankklagas för mindre brott.

– Den här tragiska videon visar hur lite meningsfull förändring som har skett när det gäller att ta livet av svarta amerikaner, säger organisationens talesperson i polisfrågor, Paige Fernandez, till nyhetsbyrån AFP.

Floyds död har flera likheter med ett fall i New York 2014, då en vit polisman tog stryptag på den svarte sexbarnsfadern Eric Garner, som avled.

Det dödsfallet väckte stor uppmärksamhet i USA och ökade stödet för Black Lives Matter-rörelsen, som tog fart 2012 efter att den 17-årige afroamerikanen Trayvon Martin dödades av en senare friad områdesvakt i Sanford, Florida.

Under våren har flera fall där afroamerikaner far illa av vita polisers behandling väckt uppmärksamhet. I Kentucky tog sig tre poliser i mars in i en svart kvinnas hem och sköt henne, och i Georgia utredde inte polis och åklagare det omskrivna fallet i februari, då en svart man sköts till döds under en joggingtur. Det fallet har efter demonstrationer börjat utredas.

Ben Crump, advokat och människorättsförkämpe, har tagit sig an båda de sistnämnda fallen, och har nu även anlitats av George Floyds familj. Han säger i ett uttalande om fallet i Minnespolis att polisen stoppade Floyd när de misstänkt honom för någon form av urkundsförfalskning.

"Detta grova, våldsamma och omänskliga användandet av våld har kostat livet för en man som skulle förhöras om misstankar om ett icke-våldsamt brott", säger Crump i ett uttalande.